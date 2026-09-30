Le sélectionneur Xavi Hernandez envisage de placer Virgil van Dijk sur le côté droit de la charnière centrale contre la Grèce, comme il l’a révélé en conférence de presse avant le match de Ligue des nations.

Lors des deux premiers matches disputés par les Pays-Bas sous les ordres de Xavi, Jan Paul van Hecke occupait le poste d’axial droit en défense. Le défenseur de Brighton & Hove Albion s’est toutefois blessé au pied.

« Quelqu’un lui a marché sur le pied lors du match contre la Serbie. Il pensait pouvoir simplement s’entraîner, mais il avait très mal », a déclaré Xavi. Entre-temps, Van Hecke est retourné en Angleterre.

Xavi peut choisir de repositionner Jurriën Timber à la place de Van Hecke, mais Mike Verweij lui a demandé s’il avait également envisagé de décaler Van Dijk vers la droite, ce qui permettrait au gaucher Jorrel Hato ou à Micky van de Ven de jouer sur le côté gauche.

« Ce n’est pas la position préférée de Virgil, mais si nous avons besoin de lui à ce poste, l’équipe passe avant tout/ Il peut bien aider l’équipe. C’est possible », a répondu Xavi à la question de Verweij.

Van Dijk est en réalité droitier, mais il joue toujours sur le côté gauche de la charnière centrale. Que ce soit à Liverpool ou en sélection néerlandaise.