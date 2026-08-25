Xavi a bouclé sa première conférence de presse en tant que sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. L’Espagnol s’est bien débrouillé en anglais et a répondu aux questions des journalistes présents, à une exception près.

« Encore une question sur la situation internationale dans le football », lance-t-on dans la salle. « Tant sur le terrain qu’en dehors, la FIFA et Gianni Infantino font l’objet de nombreuses critiques. Lundi, plusieurs légendes de la FIFA ont pris la parole, la KNVB a pris position, l’UEFA a pris position. Quelle est votre vision de la situation actuelle ? »

Xavi a alors immédiatement fait savoir qu’il ne souhaitait pas répondre à cette question. « Je ne veux pas en parler ! Merci. » Le sélectionneur voulait parler exclusivement de l’équipe des Pays-Bas.

La question n’était toutefois pas totalement sortie de nulle part. La FIFA et Infantino sont ces derniers temps fortement sous le feu des critiques, plusieurs organisations réclamant le départ du président. Ainsi, plusieurs organisations, dont la KNVB, se sont déjà exprimées avec fermeté.

Xavi n’a toutefois pas voulu s’y risquer lors de son premier point presse en tant que sélectionneur des Pays-Bas.

Après sa brève réaction, l’entraîneur espagnol n’a donné aucune autre explication sur sa position. Il s’est ensuite de nouveau concentré sur les aspects sportifs autour de l’équipe des Pays-Bas.

Xavi a notamment évoqué ses convictions en matière de style de jeu, ainsi que les internationaux néerlandais qui évoluent en Arabie saoudite. Le talent de l’AZ, Kees Smit, a également été brièvement abordé.