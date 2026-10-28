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Wrexham a été condamné par l’EFL à une amende de 75 000 £ (99 800 $), dont un tiers avec sursis, pour avoir inscrit Issa Kabore et Callum O’Hare dans ses groupes les jours de match alors qu’aucun des deux n’était éligible. Le club de Championship n’a échappé à un retrait de points que parce qu’il a perdu le premier match et qu’O’Hare est resté sur le banc lors du second. Il cherche désormais à nommer un secrétaire de club.

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Wrexham sanctionné pour avoir aligné Kabore et inscrit O'Hare sur la feuille de match alors qu'ils n'étaient pas éligibles

L'EFL a infligé une amende à Wrexham après l'inscription de Kabore sur la feuille de match face à Birmingham City le 28 août, puis de celle d'O'Hare cinq jours plus tard à Millwall. Pour aucun des deux joueurs, les documents requis n'avaient été déposés correctement.

Selon The Athletic, Wrexham a évité un retrait de points parce qu'il avait perdu le premier match et, par chance, parce qu'O'Hare est resté sur le banc à Millwall. Phil Parkinson n'a pas fait entrer le joueur de 28 ans en raison de la fatigue causée par son transfert de Sheffield United, conclu pour 7 millions de livres sterling seulement 24 heures plus tôt.

Le club explique les deux infractions aux règles d'enregistrement

Si O'Hare avait joué ne serait-ce que quelques minutes dans le sud de Londres le 2 septembre, les précédents de l'EFL laissent penser que Wrexham aurait pu perdre les trois points de la victoire. Bury (2015-2016), Rotherham United (2014-2015) et AFC Wimbledon (2013-2014) ont tous subi ce sort après avoir fait jouer des joueurs non éligibles lors de matches de championnat qu'ils avaient remportés. Cambridge United, en revanche, n'a écopé que d'une amende en 2023 : un joueur non éligible était resté sur le banc lors d'une défaite contre Barnsley en League One.

« La première infraction concerne la présence d'Issa Kabore sur la feuille de match et son entrée en jeu comme remplaçant lors de la défaite contre Birmingham City en Championship, le vendredi 28 août 2026, indique un communiqué du club. Le club disposait des documents nécessaires attestant du droit de Kabore à travailler, mais ne les a pas correctement transmis à l'EFL, ce qui le rendait non éligible pour cette rencontre. La seconde infraction concerne la présence de Callum O'Hare sur la feuille de match lors de la victoire contre Millwall en Championship. O'Hare n'avait pas été enregistré à temps pour être éligible pour cette rencontre. Il n'a pas joué. Le club prend les mesures nécessaires pour éviter que de tels problèmes ne se reproduisent. »

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Michael Williamson explique son rôle dans les transferts de l'été

Ces défauts d'enregistrement sont survenus avant l'arrivée de Steve Nickson au poste de directeur sportif, le 7 septembre, et n'avaient aucun lien avec Parkinson ni avec son staff technique. Wrexham est privé de secrétaire de club depuis environ un an, dans le cadre d'une restructuration destinée à permettre à ses activités hors terrain de suivre le rythme de trois promotions consécutives, du football hors Football League à la Championship.

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Shaun Harvey, directeur qui menait auparavant la plupart des négociations de transfert, s'est retiré de la gestion quotidienne le 7 juillet. Le directeur général Michael Williamson a donc assuré l'intérim jusqu'à l'arrivée de Nickson en provenance de Newcastle United. Interrogé par The Athletic pendant la trêve internationale de septembre, l'Américain a déclaré : « Je ne suis pas directeur sportif. Je ne prétends pas l'être. C'est pour cela que nous en avons recruté un. Mon rôle a été de prendre en charge les négociations avec les agents et les clubs pendant cette période. C'est épuisant et cela prend énormément de temps. Tout le monde joue un peu au même jeu : nous estimons le joueur à tel prix, eux à tel autre, et il faut sans cesse négocier. Écoutez, j'étais là pour finaliser les conditions financières, puis transmettre le dossier à l'équipe administrative pour qu'elle le traite et établisse les documents. J'ai été ravi de confier cette tâche à Steve une fois qu'il est arrivé. »

Quelle est la suite pour Wrexham ?

Wrexham chercherait activement à recruter un secrétaire de club pour éviter que cela ne se reproduise.

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Sur le terrain, l'équipe de Parkinson se rend vendredi chez l'ancien club d'O'Hare, Sheffield United. Elle occupe la 17e place de Championship avec 14 points en 12 matches, à six points de la dernière place qualificative pour les barrages et avec six points d'avance sur la zone de relégation.



