Comment regarder Wolverhampton Wanderers - Derby County avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France myCANAL Canada Fubo

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Avant-match

Championship - Journée 17 24 nov. 2026 - 15:00 Molineux Stadium

Wolverhampton Wanderers reçoit Derby County au Molineux Stadium en Championship, alors que les deux équipes connaissent des trajectoires opposées.

Les Wolves de Cesar Peixoto sont invaincus lors de leurs cinq derniers matches de championnat. Leur victoire 2-1 contre Charlton Athletic, le 21 novembre, a porté cette série à quatre victoires et un nul.

Solide défensivement, l’équipe à domicile n’a encaissé que trois buts sur cette période. Ses victoires contre Bristol City, Cardiff City et Watford lui ont permis de rester solidement installée dans le trio de tête.

Le Derby de John Eustace arrive dans une bien moins bonne dynamique. Battu 2-0 à Southampton le 21 novembre, il n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches.

Cette unique victoire, 3-1 contre Bolton Wanderers, est intervenue entre de lourdes défaites face à Norwich City et Millwall. Derby a encaissé 12 buts en cinq matches.

Cet écart de forme annonce un déplacement difficile pour les visiteurs. Voici ce qu’il faut savoir avant le coup d’envoi.

Actualité des équipes et effectifs