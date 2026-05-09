Wolfsburg a bousculé le Bayern, mais a finalement subi un sévère revers dans sa quête de maintien

Le Bayern Munich a enfoncé un peu plus le VfL Wolfsburg, s’imposant 1-0 à l’extérieur. Seizième de Bundesliga, Wolfsburg doit désormais nourrir un ultime espoir : battre son concurrent direct St. Pauli lors de la dernière journée pour avoir une chance de se maintenir via les barrages.

Les Loups ont pourtant dominé la première période, se créant une multitude d’occasions et frappant à 15 reprises au but sans succès, en partie grâce à l’excellent gardien Jonas Urbig.



De l’autre côté, Tom Bischof a trouvé la barre transversale d’une superbe frappe lointaine. Puis, contre le cours du jeu, Harry Kane a eu l’occasion d’ouvrir le score sur penalty, mais l’attaquant anglais a expédié sa tentative au-dessus.

Après la pause, le Rekordmeister a inversé la tendance. Progressivement, le Bayern a repoussé Wolfsburg dans son camp et a accentué la pression. La domination bavaroise a fini par payer : Michael Olise a ouvert le score d’une belle frappe enroulée dans la lucarne gauche, battant Kamil Grabara (0-1).

L’équipe de Vincent Kompany a ensuite maintenu la pression, cherchant patiemment les espaces pour enfoncer le clou. Les locaux se sont défendus corps et âme, laissant le ballon à Bayern sans toutefois parvenir à se montrer réellement dangereux.

Après une action éclatante de Kento Shiogai, Wolfsburg a failli égaliser : le remplaçant a percé la défense et servi Mattias Svanberg, mais le Suédois, seul face à Jonas Urbig, a tiré sur le poteau.

La semaine prochaine, Wolfsburg jouera sa survie en Bundesliga. Actuellement 16e du classement, le club affrontera son principal rival, St. Pauli. Une défaite entraînerait sa relégation directe en 2. Bundesliga. Un match nul ou une victoire lui offrirait en revanche une dernière chance de se maintenir via les barrages.