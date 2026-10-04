Le nom du Palestinien Wissam Abou Ali est revenu sur le devant de la scène, après que des rumeurs ont évoqué la possibilité de son retour dans les rangs d'Al Ahly lors du prochain mercato hivernal, suscitant des interrogations parmi les supporters du club rouge quant à la véracité de ces informations.

Le journaliste Ahmed Chobeir, ancien gardien d'Al Ahly et de l'équipe nationale d'Égypte, a mis fin à la polémique concernant le retour de l'attaquant palestinien, affirmant sur son compte sur la plateforme « X » qu'il n'existe actuellement aucune possibilité qu'il revienne au club rouge sous la direction du Marocain Hossein Amotta.

Chobeir a déclaré : « Je signe des deux mains et à un million pour cent que la plus grande recrue étrangère d'Al Ahly ces dernières années a été Wissam Abou Ali, bien qu'il ait joué très peu de temps. »

Il a ajouté : « Wissam Abou Ali a tout cassé lors de la Coupe du monde des clubs, il a tout cassé lors du tournoi africain, il a tout cassé lors de la Supercoupe, il a tout cassé lors de la Coupe d'Égypte, et il a tout cassé en championnat où il a terminé meilleur buteur. »

Chobeir a conclu ses propos en disant : « C'est pour cela que lorsque son nom a circulé et qu'on a dit qu'il pourrait revenir à Al Ahly, je leur ai dit : s'il y a une chance qu'il revienne, ne tardez surtout pas, mais il n'y a aucune chance qu'il revienne. »







