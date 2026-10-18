Florian Wirtz n'avait pas besoin de marquer pour voler la vedette lors du retour de Liverpool sur le chemin de la victoire en Premier League, après avoir livré une prestation exceptionnelle en matière de création d'occasions face à Brentford, remettant en lumière l'immense potentiel offensif qui avait poussé le club à dépenser une somme record pour l'engager. Mais derrière les chiffres impressionnants, une question plus complexe a émergé : la star allemande apporte-t-elle à son équipe les solutions dont elle a besoin, ou bien la manière dont il est utilisé crée-t-elle un déséquilibre tactique qui menace l'équilibre du groupe de l'entraîneur Andoni Iraola ?

Alors que Liverpool avait besoin d'une victoire pour retrouver la confiance après sa défaite face à Manchester City, la rencontre a offert une image double de Wirtz : un joueur capable de faire la différence d'une touche ou d'une passe, mais qui reste sujet à débat en raison de son influence sur la physionomie de l'équipe et de sa capacité à assurer l'équilibre entre l'attaque et la défense.

Avec le retour des critiques sur son niveau, le défi ne se limite plus à retrouver la meilleure version du joueur de 23 ans, mais s'étend à la définition du poste qui lui permettrait d'exprimer ses qualités sans sacrifier la stabilité de Liverpool.

Wirtz répond à ses détracteurs avec des statistiques exceptionnelles

Wirtz a abordé la confrontation face à Brentford sous une pression croissante, après avoir été critiqué pour ne pas avoir atteint le niveau attendu depuis son transfert du Bayer Leverkusen en juin 2025, contre 116 millions de livres sterling, dans une opération devenue la plus chère de l'histoire de Liverpool.

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Les interrogations ne portaient pas seulement sur son rendement sur le terrain : la légende du club Steven Gerrard a estimé qu'une mise à l'écart du onze de départ pendant un certain temps pourrait l'aider à retrouver confiance en lui, une allusion à l'ampleur des attentes qui entourent la star allemande et à la difficulté pour lui de s'adapter à la pression liée au montant de son transfert.

Mais Wirtz a apporté une réponse forte à ses détracteurs face à Brentford, en s'imposant comme l'un des éléments les plus en vue du front offensif et en contribuant à animer les attaques de Liverpool et à créer des occasions, en particulier durant la seconde période, qui a vu l'équipe exploiter sa supériorité numérique après l'expulsion d'un joueur des locaux avant la fin de la première période.

Les joueurs de Liverpool ont cadré 14 tentatives sur un total de 21 frappes durant la rencontre, profitant des espaces apparus dans les rangs de Brentford après l'infériorité numérique, et Wirtz était constamment présent au cœur des mouvements offensifs.

Selon les statistiques, l'Allemand a créé neuf occasions dans le jeu, un total qu'aucun autre joueur n'avait atteint en un seul match de Premier League au cours des six dernières saisons. Le dernier à avoir réalisé la même performance était Sadio Mané, sous le maillot de Liverpool face à Burnley en janvier 2021, lorsqu'il avait également créé neuf occasions.

À l'extérieur, Wirtz devient le premier joueur à atteindre ce nombre d'occasions depuis plus de 15 ans, plus précisément depuis que Samir Nasri en avait créé dix pour Manchester City face à Tottenham en août 2011.

Wirtz a ainsi fourni une preuve claire de sa capacité à créer le danger même lorsqu'il ne marque pas lui-même, mais ces chiffres n'ont pas suffi à clore le débat sur son rôle dans le système d'Iraola.

Danny Murphy dévoile le problème que les statistiques ne montrent pas

Malgré les éloges adressés à la prestation de Liverpool sur le chemin de la victoire, Danny Murphy, ancien milieu de terrain du club et consultant pour BBC Sport, n'a pas caché ses inquiétudes concernant la forme tactique affichée par Liverpool.

Murphy a estimé que la présence de Wirtz au poste de meneur de jeu, derrière l'attaquant et devant le milieu de terrain, pouvait créer un problème dépassant la performance individuelle du joueur, car cette répartition impose des charges supplémentaires aux milieux et offre aux adversaires des occasions d'exploiter les espaces.

Murphy a déclaré que Liverpool avait accompli sa mission et obtenu une victoire importante à l'extérieur, mais qu'il apparaissait dans le même temps comme une équipe facile à affronter, en raison de l'ampleur des distances entre ses lignes.

Il a expliqué que le recours à deux ailiers avec Wirtz au poste de meneur de jeu place les milieux devant la responsabilité de couvrir de vastes espaces, ce qui peut laisser des brèches exploitables par les adversaires lors de la construction de leurs attaques.

Il a ajouté que Brentford avait pu progresser facilement avec le ballon et atteindre les espaces derrière la ligne défensive, considérant que ce point avait été le motif d'inquiétude le plus marquant du match.

Ces critiques ne signifient pas nécessairement que Wirtz est le seul responsable du déséquilibre, mais elles placent Iraola devant la nécessité de revoir la manière dont il répartit les rôles au sein de l'équipe.

Le problème, selon cette lecture, ne réside pas dans la capacité du joueur à créer des occasions, mais dans la façon d'exploiter ses qualités au sein d'un système garantissant l'équilibre entre le pressing offensif et la couverture défensive.

La star de Liverpool la plus prolifique en création d'occasions, mais il y a un autre visage

Les chiffres révèlent l'ampleur de l'influence que Wirtz commence à exercer sur le rendement de Liverpool : il est devenu, à égalité avec Pascal Gross, le joueur de Brighton, le joueur ayant créé le plus d'occasions en Premier League cette saison, tous deux ayant atteint 18 occasions.

Wirtz a également contribué au début de la remontée de Liverpool lors de la confrontation face à Brentford avec une passe décisive, réussissant pour la première fois à délivrer des passes décisives lors de deux matches consécutifs sous le maillot de l'équipe, toutes compétitions confondues.

Cependant, cette touche positive ne représente que sa deuxième contribution offensive en sept matches joués en championnat cette saison, ce qui illustre l'écart entre sa capacité à créer des occasions et son rendement direct en termes de buts et de passes décisives.

Wirtz a été le principal moteur de nombreuses attaques de Liverpool, en tête des joueurs de l'équipe pour le nombre d'entrées dans le dernier tiers du terrain, avec 12 occurrences, et il a également réalisé 37 passes dans cette zone, confirmant sa présence active dans les secteurs les plus importants offensivement.

Mais le tableau n'était pas totalement idéal, puisqu'il a perdu le ballon 19 fois, devenant le deuxième joueur de Liverpool à avoir le plus perdu la possession durant la rencontre, derrière Milos Kerkez, qui l'a perdue 20 fois.

Plus frappant encore, Wirtz n'a remporté qu'un seul duel sur les neuf qu'il a disputés, ce qui soulève des questions sur sa capacité à gérer les contacts et la pression physique, en particulier face à des adversaires qui parviennent à fermer les espaces devant lui.

Ainsi, l'évaluation du joueur ne peut se réduire au nombre d'occasions qu'il crée, car son influence sur le match est également liée à sa capacité à conserver le ballon, à contribuer à la récupération de la possession et à aider son équipe à sortir du pressing adverse.

Iraola doit-il changer son plan pour Wirtz ?

Face à ces données, Murphy a proposé une solution tactique consistant à renoncer à un joueur fixe au poste de meneur de jeu et à aligner trois milieux de terrain, plutôt que d'imposer à la ligne actuelle des responsabilités défensives supérieures à sa capacité à les assumer.

L'ancien joueur de Liverpool estime que l'équipe a d'abord besoin de construire une base solide qui lui apporte de la stabilité et la rende plus difficile à jouer pour ses adversaires, avant de se concentrer sur les aspects offensifs et esthétiques.

Murphy a déclaré que Liverpool ne paraissait pas suffisamment compact en termes de disposition des joueurs et de composition sur le terrain, soulignant que Wirtz avait du mal à influencer le match lorsqu'il occupe le rôle de meneur de jeu classique.

Dans cette perspective, aligner trois milieux de terrain pourrait offrir à l'équipe une meilleure couverture des espaces et réduire la pression sur ses éléments défensifs, tout en permettant à Wirtz d'évoluer dans des zones plus libres, selon les besoins du match.

Mais appliquer cette solution ne serait pas une décision simple pour Iraola, car réduire l'espace réservé à un joueur offensif supplémentaire pourrait à son tour affecter la capacité de l'équipe à créer des occasions, surtout face à des adversaires qui s'appuient sur un bloc défensif.

Le véritable dilemme pour l'entraîneur espagnol semble donc consister à trouver la formule permettant à Wirtz de conserver son influence créative, sans que sa présence ne se transforme en point faible exploité par les adversaires lors des transitions offensives.

Murphy a averti que si Liverpool poursuivait sous cette forme, cela pourrait lui coûter cher face aux équipes les plus fortes, qui disposent d'une qualité supérieure pour exploiter les espaces et sanctionner les erreurs tactiques.

Une victoire importante qui met fin au complexe de Liverpool à l'extérieur

Au-delà du débat entourant Wirtz, la victoire sur Brentford a donné à Liverpool un élan important dans la course à la Premier League, puisqu'elle l'a porté à la cinquième place, avec un troisième succès lors de ses sept premiers matches dans la compétition sous la direction d'Iraola, qui a pris les fonctions en remplacement d'Arne Slot durant l'été.

Ce succès avait également une signification particulière, l'entraîneur espagnol ayant mené son équipe à sa première victoire à l'extérieur en championnat après avoir été menée au score depuis décembre 2023, mettant fin à une série de 19 matches à l'extérieur sans la moindre victoire après avoir encaissé le premier but.

Ce tournant reflète la capacité de l'équipe à renverser la situation, mais il n'efface pas la nécessité de traiter les problèmes apparus durant la rencontre, d'autant que la supériorité numérique en seconde période a aidé Liverpool à imposer sa domination et à se créer des occasions successives.

En revanche, Iraola a subi deux nouveaux coups sur le plan des blessures, Dominik Szoboszlai et Jeremie Frimpong s'étant tous deux blessés durant la rencontre, malgré le retour de l'attaquant Alexander Isak à la compétition après sa guérison.

Ces développements compliquent davantage les calculs de l'entraîneur, qui doit trouver l'équilibre entre la gestion des charges physiques de ses joueurs et le maintien de la disponibilité de l'équipe dans un calendrier chargé.

Iraola met en garde contre l'enchaînement des matches avant d'affronter Villarreal

S'exprimant auprès de BBC Sport, Iraola a insisté sur la difficulté de jouer sur le terrain de Brentford, soulignant que les résultats des locaux font de toute visite dans leur stade un véritable test physique et tactique.

L'entraîneur espagnol a déclaré que son équipe s'était créé de nombreuses occasions, mais qu'elle n'avait pas exploité certains contres comme il le fallait, en particulier dans les derniers instants, lorsque Liverpool s'est retrouvé en position de trois attaquants face à un seul défenseur.

Il a ajouté que le but de Brentford réduisant l'écart à 2-1 avait suffi à faire de chaque touche ou coup franc une source de danger potentiel, une allusion à la difficulté de verrouiller les matches même lorsque l'équipe possède l'avantage.

Iraola a également indiqué que Liverpool traversait une période sensible en raison de l'enchaînement des matches, l'équipe ayant disputé quatre rencontres en dix jours, ce qui exige un effort physique considérable des joueurs. Il a souligné la nécessité pour ses éléments de bénéficier d'un peu de repos avant de préparer la confrontation face à Villarreal, prévue mardi en Ligue des champions.

Entre une victoire qui a redonné confiance, des chiffres qui ont renforcé le statut de Wirtz comme l'un des principaux créateurs d'occasions, et des avertissements concernant l'équilibre défensif, Iraola se retrouve devant un test qui dépasse la simple récolte de points. Liverpool possède un joueur capable de faire la différence, mais transformer ce talent en force collective stable exige de corriger le déséquilibre dans la répartition des rôles et des espaces.

Reste la question à laquelle les prochains matches répondront : Iraola parviendra-t-il à bâtir un système tirant le maximum des qualités de Wirtz, ou la star allemande restera-t-elle au centre d'un débat tactique chaque fois qu'elle brillera offensivement alors que des brèches apparaîtront en parallèle dans le rendement de l'équipe ?







