Will Still voulait ‘’frapper’’ Farioli après la défaite de Reims contre Nice

L’entraineur de Reims, Will Still, était remonté contre son homologue niçois, après la défaite de son équipe contre l’OGC Nice.

Le Stade de Reims a courbé l’échine face à l’OGC Nice lors de la 15e journée de Ligue 1, dimanche (2-1). Un résultat qui pourrait faire descendre les Champenois à la 8e place du classement au terme de la journée. Frustré par cette contre-performance de son équipe, Will Still, était encore plus énervé contre le coach niçois, Francesco Farioli, à la fin du match.

Will Still remonté contre ses joueurs

Après un début de saison encourageant, le Stade de Reims commence à dégringoler au classement. Les Champenois viennent d’enregistrer leur troisième défaite sur les cinq derniers matchs disputés en championnat. Face à l’OGC Nice, Will Still était dégoûté par la prestation de ses joueurs. « Il y a de la frustration. Ça me casse les couilles. Ça me rend fou. Dans l'ensemble, le match était d'un ennui mortel jusqu'au but. C'était un combat tactique qui n'en était pas vraiment un. Il y avait trop de déchet de notre côté pour rendre le match intéressant. À partir du but, on réagit bien. On égalise de façon bien amenée, mais on commet des maladresses qu'on ne peut pas commettre », a pesté l’entraineur de Reims au micro de Prime Video.

Will Still fustige l’attitude de Francesco Farioli

Hormis la défaite, Will Still avait aussi des comptes à rendre avec Francesco Farioli. Le Belge n’a pas apprécié le fait que l’Italien vienne célébrer le but de la victoire de son équipe devant le banc rémois. Une attitude qui aurait pu pousser Will Still à frapper son homologue niçois.

« Quand tu marques un but, ne viens pas me narguer parce que j'ai juste envie de te frapper, a lancé Will Still. Quand je célèbre, je le fais de l'autre côté des bancs. J'essaie de rester tranquille parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais ne viens pas vers chez nous. Je ne trouve pas ça nécessaire. Mais ce n'est qu'un détail, félicitations à lui. Il fait un boulot remarquable », a tonné Will Still.