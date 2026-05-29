Wesley Sneijder avoue ne rien comprendre aux choix de Ronald Koeman : « J’ai trouvé ses explications très étranges. »

Wesley Sneijder, recordman des sélections, a exprimé son incompréhension quant à la convocation de Wout Weghorst pour la Coupe du monde du mois prochain, lors du podcast « Wes & Raf » de Ziggo Sport.

Mercredi, Ronald Koeman a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et le nom de Weghorst y figurait bien.

L’avant-centre de l’Ajax n’a pas toujours été titulaire cette saison, en partie à cause de blessures, et n’a trouvé le chemin des filets qu’à neuf reprises.

« Je ne comprends pas ce que Weghorst a fait pour mériter sa place dans cette sélection. On fait une saison comme ça et on est quand même récompensé… C’est incompréhensible », assène Sneijder.

« Je ne sais pas non plus qui pourrait le remplacer, car nous ne disposons pas d’une pléthore d’attaquants de haut niveau. Mais j’ai aussi trouvé l’explication très étrange », poursuit-il.

« Nous pouvons l’utiliser comme bon nous semble », cite Sneijder en référence au sélectionneur. « Pour marquer un but comme celui-là contre l’Argentine ? N’importe qui d’autre en est capable », conclut-il.