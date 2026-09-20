Wout Weghorst ne boudait pas son plaisir dimanche après la spectaculaire victoire 3-2 du FC Twente contre le PSV. L’attaquant a inscrit l’égalisation importante en fin de match avant de voir Daouda Weidmann parachever la remontée quelques minutes plus tard, mais après la rencontre, c’est surtout de son accrochage avec l’arbitre Serdar Gözübüyük qu’il est question sur ESPN.

« Une après-midi fantastique, un vrai régal », a commencé Weghorst, visiblement très satisfait. Selon l’attaquant, Twente a parfaitement appliqué le plan établi avant le match. « Nous voulions presser haut par séquences et, à d’autres moments, jouer en contre à partir d’un bloc plus bas. Hormis un quart d’heure en première période, nous l’avons très bien fait pendant une grande partie du match et nous étions, à mon avis, la meilleure équipe. »

Weghorst a lui-même inscrit le 2-2 à la 79e minute en trompant Matej Kovar. Il y a eu un instant de doute sur un hors-jeu, mais l’attaquant avait rapidement vu sur l’écran géant que son but allait être validé. « L’arbitre a dit qu’il fallait attendre, mais quand j’ai vu l’image, j’ai tout de suite pensé : non, ce n’est vraiment pas hors jeu. À ce moment-là, j’en savais déjà assez. »

Selon Weghorst, cette égalisation a donné à Twente le dernier élan pour aller chercher la victoire. « Pour nous, ça a été le signal de départ : ok, c’est 2-2, mais ça ne représente encore rien du tout. Nous voulions gagner ce match, nous l’avons montré et, au final, nous avons aussi mérité cette victoire. » L’attaquant a également pleinement profité du soutien à De Grolsch Veste et a qualifié cette rencontre de l’un de ses plus beaux moments depuis son arrivée à Twente.

En fin de match, Weghorst a toutefois aussi laissé paraître son irritation. L’attaquant a reçu un coup sur la cheville de la part d’Armando Obispo et s’est ensuite plaint auprès de Gözübüyük, ce qui lui a finalement valu un carton jaune. Weghorst n’en voulait d’ailleurs pas à Obispo lui-même : « Il ne l’a pas fait exprès, tu vois. C’était simplement dans le duel. »

C’est surtout la réaction de Gözübüyük qui est mal passée auprès de Weghorst. « Quand on est dans le feu de l’action d’un tel match, je pense aussi qu’un peu d’émotion est permise », a-t-il expliqué. L’attaquant s’est ensuite montré critique sur la manière dont l’arbitre l’a repoussé : « Il m’a sommé de partir d’une manière telle que je me suis dit : je ne parle même pas comme ça à mon propre chien. »

Weghorst a raconté qu’il avait ensuite adressé ces mots directement à Gözübüyük. « C’est ce que je lui ai dit, mais pour ça il m’a mis un jaune. À mon avis, il l’a aussi fait lors des quatre derniers matches, donc je me demande si c’est encore aléatoire. » L’attaquant ne voulait toutefois pas donner plus d’ampleur que nécessaire à l’incident : « C’est dommage, mais ce n’est absolument pas important. »