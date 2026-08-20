Walid Al-Farraj ouvre le feu : j'ignore la raison de la présence de Benzema !

Le journaliste Walid Al-Farraj a lancé une violente attaque contre le Français Karim Benzema, attaquant d'Al Hilal, après sa prestation terne lors du match face à Al Fayha, jeudi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la Saudi Pro League.

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Benzema a débuté la rencontre remportée par Al Hilal sur le score de trois buts à zéro, mais l'attaquant français n'a pas apporté le plus offensif attendu, ce qui a remis sur le devant de la scène les critiques visant son niveau avec « Al Zaeem ».

Al-Farraj, dans son émission « Rotana Sport avec Walid », s'est dit surpris du niveau affiché par Benzema, s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles le joueur continue de la sorte avec Al Hilal, au regard des grandes attentes qui avaient accompagné son arrivée dans l'équipe.

Al-Farraj a déclaré : « Que fait Karim Benzema ? Et je ne comprends pas le secret de sa présence à Al Hilal ! », dans une critique directe de la prestation de l'attaquant français, qui n'a pas encore réussi à convaincre une partie des observateurs de sa capacité à mener l'attaque de l'équipe comme espéré.

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Le journaliste saoudien a ajouté : « Soit il est fini, soit il n'a pas l'envie, soit il veut partir ? », en référence à plusieurs hypothèses par lesquelles il tente d'expliquer l'état du joueur, affirmant que ce qu'il propose actuellement ne correspond pas à sa valeur technique ni à son grand passé.

Al-Farraj a conclu son attaque en disant : « Il n'a aucun souvenir, comme s'il disait : remerciez le ciel que je joue avec vous », dans une description acerbe de l'état de Benzema, relançant ainsi les interrogations sur son avenir avec Al Hilal, malgré l'affirmation de Simone Inzaghi, après la victoire contre Al Fayha, selon laquelle le joueur est « bon et servira l'équipe ».