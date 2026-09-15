Le journaliste saoudien Waleed Al-Farraj a réagi à la lourde défaite d'Al-Nassr sur la pelouse d'Al Aïn, aux Émirats arabes unis, sur le score de quatre buts à zéro, ce mardi soir, lors de la première journée de l'AFC Champions League Elite.

Al-Nassr a livré une prestation très décevante et a souffert de nombreuses erreurs défensives, concédant une lourde défaite pour son entrée en lice sur la scène asiatique.

Les quatre buts d'Al Aïn ont été inscrits par Hussein Rahimi, auteur d'un doublé (25e, 63e), Soufiane Rahimi (72e) et Georgios Giakoumakis (85e).

Al-Farraj a écrit dans un tweet publié sur son compte « X » : « Lourde... mais peut-être s'agit-il d'une secousse qui sera suivie d'un traitement rapide. »

Il convient de rappeler qu'Al-Nassr occupe la troisième place au classement de la Saudi Pro League, avec 16 points en 7 matchs, ayant remporté 5 victoires, concédé un match nul et perdu une rencontre.

Depuis le début de la saison, Al-Nassr souffre d'erreurs catastrophiques, notamment en défense et dans les buts, ce qui a provoqué une grande colère chez les supporters.

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