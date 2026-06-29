Wahbi répond avec désinvolture à Coman et résume la stratégie du Maroc en deux mots

À quelques heures du match contre les Pays-Bas ce lundi soir, en 16es de finale de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur marocain Mohamed Wahbi a répondu sans détour lorsqu’on lui a demandé quelle était sa stratégie : « Ma solution face aux Pays-Bas ? C’est Yassine Bounou. »

Mais Wahbi n’a pas seulement simplifié les choses : il a aussi critiqué le nouveau format de la compétition en déclarant : « Est-ce le format idéal ? Je n’en suis pas sûr. L’Écosse n’a pas pu calculer les résultats, mais les équipes qui ont disputé leur dernier match y sont parvenues », ajoutant sur un ton sarcastique : « Il n’y a pas de format idéal, à l’exception de la Ligue des champions. »

Interrogé sur les déclarations de son homologue néerlandais Ronald Koeman, qui faisait du Maroc le grand favori, Wahbi a répondu avec désinvolture : « Peu m’importe. Seul le terrain parlera », saluant le respect dont jouit désormais la sélection marocaine comme « le fruit de longues années de travail ».

Dans un rare moment de philosophie, il a prévenu que la rencontre se jouerait sur tous les plans : « Cela ne se limitera pas seulement à la technique, à la force physique ou mentale, mais à tout », avant d’aborder la question des joueurs marocains de nationalité néerlandaise en affirmant : « Ce sont avant tout des Marocains, et ils voudront gagner pour le Maroc, pas pour nuire aux Pays-Bas. »