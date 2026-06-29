Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-PRESSER-MARAFP
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Wahbi répond avec désinvolture à Coman et résume la stratégie du Maroc en deux mots

Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
Coupe du monde
M. Ouahbi
Pays-Bas
Maroc
Mexique

À quelques heures du match contre les Pays-Bas ce lundi soir, en 16es de finale de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur marocain Mohamed Wahbi a répondu sans détour lorsqu’on lui a demandé quelle était sa stratégie : « Ma solution face aux Pays-Bas ? C’est Yassine Bounou. »

Mais Wahbi n’a pas seulement simplifié les choses : il a aussi critiqué le nouveau format de la compétition en déclarant : « Est-ce le format idéal ? Je n’en suis pas sûr. L’Écosse n’a pas pu calculer les résultats, mais les équipes qui ont disputé leur dernier match y sont parvenues », ajoutant sur un ton sarcastique : « Il n’y a pas de format idéal, à l’exception de la Ligue des champions. »

Interrogé sur les déclarations de son homologue néerlandais Ronald Koeman, qui faisait du Maroc le grand favori, Wahbi a répondu avec désinvolture : « Peu m’importe. Seul le terrain parlera », saluant le respect dont jouit désormais la sélection marocaine comme « le fruit de longues années de travail ».

Dans un rare moment de philosophie, il a prévenu que la rencontre se jouerait sur tous les plans : « Cela ne se limitera pas seulement à la technique, à la force physique ou mentale, mais à tout », avant d’aborder la question des joueurs marocains de nationalité néerlandaise en affirmant : « Ce sont avant tout des Marocains, et ils voudront gagner pour le Maroc, pas pour nuire aux Pays-Bas. »

Publicité