Wahbi refuse de prendre des risques : la star du Maroc absente face au Lesotho

Mohamed Ouahbi, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, a lancé un message de défi avant la confrontation face au Lesotho, demain mardi, dans la ville de Bloemfontein en Afrique du Sud, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, insistant sur la nécessité d'aborder le match avec le plus haut degré de concentration et de sérieux, et de ne pas faire des circonstances qui l'entourent un prétexte à un quelconque faux pas.

Le Maroc aborde la rencontre en quête d'une deuxième victoire consécutive, après avoir entamé son parcours dans le groupe 1 par un succès face au Gabon sur le score de deux buts à zéro, tandis que l'équipe du Lesotho cherche à compenser sa défaite face au Niger sur le score de 1-2.

Le match se dispute au Free State Toyota Stadium à Bloemfontein, après que l'équipe du Lesotho a été contrainte de délocaliser la rencontre hors de ses terres, ses stades ne remplissant pas les critères requis pour accueillir des matchs internationaux.

Ouahbi a déclaré lors de la conférence de presse : « Nous avons gagné le premier match, et nous allons désormais disputer le deuxième. Naturellement, les circonstances sont différentes, c'est pourquoi nous devons nous adapter, garder notre concentration sur ce que nous savons faire, et tenter de décrocher la victoire, tout en respectant l'équipe du Lesotho qui a énormément progressé ces dernières années. »

Le sélectionneur marocain a affirmé que les rangs de l'équipe ne connaissent aucune absence à l'exception de Nayef Aguerd, que le staff technique a préféré ne pas risquer afin de poursuivre son programme de retour à la compétition, précisant : « Tout le monde est disponible à l'exception d'Aguerd, pour qui nous avons préféré poursuivre le protocole de retour. »









Ouahbi a refusé de considérer la différence d'atmosphère ou l'état de la pelouse comme une justification à un quelconque résultat négatif, déclarant : « Il ne s'agit pas de chercher des excuses. La température est bonne, mais qu'il s'agisse de la chaleur ou de la qualité de la pelouse, nous ne pouvons pas avoir d'excuses. Nous devons seulement penser aux solutions qui nous aident à gagner. »

Ouahbi a évoqué les nouveaux joueurs, affirmant que leur processus d'intégration se déroule de manière progressive, déclarant : « Il y a ceux qui ont joué, ceux qui n'ont pas encore joué, et ceux qui joueront. Nous voulons que ces joueurs progressent, et nous voulons aussi les voir sur le terrain. »

Le sélectionneur marocain a insisté sur l'importance d'offrir aux jeunes éléments l'occasion d'apprendre et de commettre des erreurs, ajoutant : « Nous devons leur permettre de prendre de mauvaises décisions lorsque cela arrive, et respecter cela, car ce sont de jeunes joueurs. »

Ouahbi a conclu en soulignant que se concentrer sur l'équipe du Maroc et améliorer les performances de match en match constitue la voie pour franchir l'obstacle du Lesotho, mettant en garde contre le piège de la facilité, déclarant : « La meilleure façon de ne pas prendre le match à la légère est d'être en pleine concentration, de l'aborder avec sérieux, et de donner tout ce que nous avons pour gagner. »