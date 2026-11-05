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Ligue Conférence
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VV Saint-Trond - Brann en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Saint-Trond vs Brann
Saint-Trond
Brann
Ligue Conférence

En Ligue Conférence, le VV Saint-Trond affronte Brann. Mais qui diffuse la rencontre en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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VV Saint-Trond - Brann : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Conférence - Journée 3
Daio Wasabi Stayen Stadium

Le match entre le VV Saint-Trond et Brann débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

VV Saint-Trond - Brann : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il du VV Saint-Trond et de Brann ?

Saint-Trond affiche un bilan contrasté sur ses cinq derniers matches officiels : deux victoires, aucun match nul et deux défaites. L’équipe a inscrit huit buts et en a encaissé six. Elle reste sur une défaite à domicile (1-2) contre Oud-Heverlee Louvain en championnat de Belgique. Point positif : Saint-Trond a remporté ses deux derniers matches de Conference League, dont une victoire 1-0 sur le terrain du FC Midtjylland.

Brann compte trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Les Norvégiens ont marqué douze fois et encaissé neuf buts. Leur dernier succès, 3-2 contre Molde en Eliteserien, prolonge cette dynamique positive. En Conference League, Brann s’est récemment imposé 4-1 sur le terrain du FK Kauno Zalgiris.

STT

STT - Forme

IBE
V2-0
LOM
V4-1
MID
V0-1
CLB
D3-2
OHL
D1-2
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BRA

BRA - Forme

VAL
D3-1
KZA
V1-4
LIL
D3-2
GRU
V0-2
MOL
V3-2
But marqué (encaissé)
12/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

VV Saint-Trond - Brann : compositions d’équipe

Saint-Trond vs Brann compositions

4-3-3
Saint-Trond crest
Saint-Trond
STT
Formation
Brann crest
Brann
BRA
4-3-3
L. KokuboL. KokuboR. VanwesemaelR. VanwesemaelJ. PupeJ. PupeS. TaniguchiS. TaniguchiV. MusliuV. MusliuN. IshiwatariN. IshiwatariS. ShinkawaS. ShinkawaA. SissakoA. SissakoI. SebaouiI. SebaouiNathanaël MbukuNathanaël MbukuF. Soelle SoelleF. Soelle SoelleS. NilsenS. NilsenJ. TorsvikJ. TorsvikT. PedersenT. PedersenL. CornicL. CornicF. KnudsenF. KnudsenK. IngasonK. IngasonN. KasanwirjoN. KasanwirjoN. WassbergN. WassbergU. MathisenU. MathisenN. CastroN. CastroN. HolmN. Holm
Brann crest
Brann
BRA
4-3-3
Saint-Trond

Onze de départ

Brann

Remplaçants

Entraineur

  • F. De Meyer
  • E. Horneland

VV Saint-Trond - Brann : forme récente

STT

STT - Forme

IBE
V2-0
LOM
V4-1
MID
V0-1
CLB
D3-2
OHL
D1-2
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BRA

BRA - Forme

VAL
D3-1
KZA
V1-4
LIL
D3-2
GRU
V0-2
MOL
V3-2
But marqué (encaissé)
12/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

VV Saint-Trond - Brann : bilan des confrontations directes

VV Saint-Trond - Brann : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
MjaellbyMjaellbyMJA
321051+47
V
N
V
2
AjaxAjaxAJX
320183+56
V
V
D
3
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
4
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
5
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
6
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
7
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
8
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
D
V
V
9
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
10
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
320132+16
D
V
V
11
FribourgFribourgSCF
320145-16
V
D
V
12
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
13
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
31114404
N
D
V
16
BragaBragaBRA
311123-14
N
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
311112-14
N
D
V
18
FC ThouneFC ThouneTHU
31023303
V
D
D
19
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
310234-13
D
V
D
20
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
310236-33
V
D
D
21
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
22
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
23
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
24
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
302156-12
N
N
D
25
AGFAGFAGF
302112-12
N
N
D
26
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302137-42
N
D
N
27
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
28
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
31
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
32
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301226-41
D
D
N
33
Inter D.Inter D.ESC
301226-41
N
D
D
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
N
D
D
35
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301227-51
D
D
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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