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VV Saint-Trond - Brann : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 15:00 Daio Wasabi Stayen Stadium

Le match entre le VV Saint-Trond et Brann débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

VV Saint-Trond - Brann : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il du VV Saint-Trond et de Brann ?

Saint-Trond affiche un bilan contrasté sur ses cinq derniers matches officiels : deux victoires, aucun match nul et deux défaites. L’équipe a inscrit huit buts et en a encaissé six. Elle reste sur une défaite à domicile (1-2) contre Oud-Heverlee Louvain en championnat de Belgique. Point positif : Saint-Trond a remporté ses deux derniers matches de Conference League, dont une victoire 1-0 sur le terrain du FC Midtjylland.

Brann compte trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Les Norvégiens ont marqué douze fois et encaissé neuf buts. Leur dernier succès, 3-2 contre Molde en Eliteserien, prolonge cette dynamique positive. En Conference League, Brann s’est récemment imposé 4-1 sur le terrain du FK Kauno Zalgiris.

VV Saint-Trond - Brann : compositions d’équipe

VV Saint-Trond - Brann : forme récente

VV Saint-Trond - Brann : bilan des confrontations directes

VV Saint-Trond - Brann : les classements