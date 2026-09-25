La Roma voulait alors confier à Dybala le mythique numéro 10, mais l’icône du club Totti a bloqué l’opération en coulisses.

Comme le raconte le champion du monde 2006 dans son livre, la direction des Giallorossi l’avait alors approché indirectement pour obtenir son feu vert. Le plan du consortium de propriétaires américain prévoyait que Totti remette lui-même ce numéro hautement symbolique à la recrue dans le cadre d’une présentation spectaculaire au Colosseo Quadrato.

Totti a, selon ses propres dires, réagi avec stupeur. Sa réponse a été : « Vous êtes tous fous ? » Pour l’ancien capitaine, il ne s’agissait pas de jalousie, mais du refus d’endosser la responsabilité d’une décision qu’il n’avait pas prise lui-même.

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Quel numéro portait Paulo Dybala à la Juventus Turin ?

Il a laissé aux dirigeants la liberté de remettre eux-mêmes le maillot : « Si vous en avez le courage, donnez-le-lui vous-mêmes. » S’adressant au joueur, Totti a souligné son estime : « Je n’ai rien contre le joueur. Au contraire, je l’aime beaucoup, humainement aussi. C’est un type formidable. Mais j’ai répondu : si c’est ce que vous avez prévu, alors faites-le, sans m’y mêler. »

Dybala a rejoint la capitale italienne en provenance de la Juventus Turin, où il avait lui aussi porté auparavant le numéro 10. Après le veto de la légende du club, l’Argentin a finalement opté pour le 21, qu’il avait déjà porté au début de son passage à Turin.

Totti s’est expliqué : « Je ne voulais pas que la responsabilité du choix d’un autre numéro — une décision avec laquelle je n’avais absolument rien à voir — retombe sur moi. Le numéro 10 à la Roma a du poids et cela conduirait inévitablement à des comparaisons avec moi-même. » Sur le plan sportif, il continue encore aujourd’hui de voir l’attaquant offensif d’un œil positif : « Pour moi, c’est simple : si Dybala est en forme, il peut faire la différence. »

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Francesco Totti ne veut pas voir le numéro 10 de la Roma attribué à un joueur étranger

De manière générale, Totti se dit opposé à l’idée de ne plus jamais attribuer son ancien numéro : « Je veux être très clair : je ne retirerais jamais définitivement le numéro 10 à la Roma. Ce serait comme priver des enfants d’un merveilleux rêve. Chaque jour, j’espère qu’un nouveau Totti apparaîtra. Quelqu’un qui naît à Rome, grandit à Rome et choisit la Roma pour toute sa vie, pour l’éternité. »

En revanche, il se montre critique concernant son attribution à des joueurs étrangers : « Ce serait différent de donner ce maillot à quelqu’un qui vient de l’autre bout du monde, ne reste que pour une période limitée, puis repart. C’est un symbole trop important et trop chargé de sens, qui ne devrait être confié qu’à quelqu’un susceptible de jouer à la Roma pendant 15 ou 20 ans. »