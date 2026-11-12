Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Après les critiques publiques d’Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern Munich, Marc Kosicke, désormais employé par la DFB, a immédiatement décroché son téléphone. Dans l’émission « Bembel und Gebabbel » sur FFH , l’homme de 55 ans a également révélé comment il avait obtenu son poste au sein de la fédération.

Si Kosicke a intégré l’équipe nationale allemande, c’est à la suite d’une décision ferme du sélectionneur Jürgen Klopp. Un tout autre poste à la DFB était initialement prévu pour celui qui conseille l’entraîneur depuis de longues années.

« Au départ, il était question que je devienne manager de l’équipe nationale. Mais il y a ensuite eu quelques restrictions liées à l’histoire Oliver Bierhoff. Ce n’était donc pas si simple, et je peux le comprendre », a déclaré Kosicke.

Lorsque les négociations pour la succession au poste de sélectionneur ont eu lieu, Klopp a toutefois fait clairement savoir à la fédération qu’il n’accepterait le poste qu’avec Kosicke à ses côtés. « Jürgen arrive aux négociations avec moi et dit : “Que les choses soient claires : sans Marc, je ne fais rien de tout ça.” Là, quelques personnes tombent d’abord des nues et disent : “Bon, d’accord, mais qu’est-ce qu’il va faire, alors ? Tous les postes sont déjà pourvus.” », a expliqué Kosicke.

Publicité Publicité

Et de poursuivre : « Jürgen a alors dit : “Vous verrez bien.” On m’a ensuite cherché un titre, puis il a fallu faire approuver tout cela par les conseils de surveillance et les présidents. Jürgen a alors dit : “Ce ne serait pas plus simple s’il devenait mon entraîneur adjoint ?” On lui a répondu que oui, c’était possible, et je suis devenu entraîneur adjoint », a raconté l’homme de 55 ans. Depuis, Kosicke est chargé de la stratégie, du développement et de l’innovation au sein du staff technique.

Getty Images

Related Topics

Depuis quand Jürgen Klopp et Marc Kosicke travaillent-ils ensemble ?

Les liens entre Klopp et Kosicke remontent à loin. Ils se sont rencontrés dès 2005, alors que Kosicke travaillait encore pour l’équipementier Nike. S’en est suivie une longue collaboration professionnelle, au cours de laquelle Kosicke a été le conseiller de Klopp.

C’est précisément cette nomination qui avait provoqué de vives réactions en août et poussé Hoeneß à prendre la parole. Lors d’un entretien avec RTL/ntv et Sky , il avait exprimé ses réserves sur ce choix.

Publicité

« Ce qui ne me plaît pas dans cette histoire, c’est que son conseiller Marc Kosicke ait été recruté avec lui. Je ne sais pas exactement ce qu’il est censé faire là-bas. Je considère cela comme un problème. Toute cette histoire me donne l’impression d’une prise de contrôle amicale. Klopp et compagnie ont pris le contrôle de la DFB et je trouve cela mauvais », avait critiqué Hoeneß.

L’homme de 74 ans s’inquiétait également de possibles conflits d’intérêts liés aux parts détenues par Kosicke dans l’agence de conseil ProjectFive, dont ce dernier avait été directeur général avant de rejoindre la fédération. Alors que la DFB et Klopp avaient tous deux rejeté ces accusations, Kosicke avait rapidement pris directement contact avec Hoeneß pour apaiser les tensions.

Getty Images

Publicité

Comment s’est passé l’appel entre Uli Hoeneß et Marc Kosicke, conseiller de la DFB ?

« Je l’ai appelé et je lui ai laissé un message vocal. Il m’a ensuite rappelé et je lui ai dit : “Si vous avez une question, vous n’avez pas besoin de la poser publiquement. Vous avez mon numéro. Appelez-moi et je répondrai à toutes vos questions” », a raconté Kosicke. Cette discussion a porté ses fruits : « Nous avons réglé ça assez rapidement. »

Fait insolite : Hoeneß et Kosicke avaient déjà travaillé ensemble il y a plusieurs années, à la suite d’une mission spéciale confiée par Hoeneß. Kosicke est l’inventeur du slogan officiel du Bayern, « Mia san mia ».

Publicité

Ces jours-ci, la DFB se concentre de nouveau sur le terrain. Vendredi soir (20 h 45), l’équipe nationale allemande disputera son prochain match de Ligue des nations, à l’extérieur contre la Serbie.