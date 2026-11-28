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La polémique arbitrale rattrape le Real Madrid après sa défaite 1-2 face au Deportivo Alavés au stade Santiago Bernabéu. La presse madrilène a mis en lumière une action litigieuse survenue dans les premières minutes du match : Jude Bellingham a été clairement retenu par Pablo Ibáñez dans la surface de réparation, sans que l'arbitre César Soto Grado ne siffle de faute ni que la VAR n'intervienne pour revoir l'action.

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Le journal espagnol Defensa Central rapporte que l'incident s'est produit à la 16e minute, alors que Bellingham s'apprêtait à reprendre un centre sur corner. Ibáñez l'a alors tiré par le maillot, l'empêchant de s'élever pour placer sa tête, et le joueur du Real Madrid s'est retrouvé au sol. Les protestations ont fusé face à l'absence de penalty, malgré un tirage évident qui a directement affecté sa capacité à disputer le ballon.

Selon le journal, l'action méritait un penalty en faveur du Real Madrid. Il souligne que l'absence d'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a renforcé les interrogations autour de cette décision, d'autant que l'incident ne relevait pas d'un simple contact fortuit dans la surface, mais d'un tirage de maillot qui a empêché Bellingham d'atteindre le ballon.

À ce moment-là, le score était encore de 0-0, avant qu'Alavés ne prenne l'avantage plus tard grâce à Toni Martínez.

Le journal relève également un paradoxe arbitral au cours de la rencontre : le premier but d'Alavés a été validé malgré les protestations de Dean Huijsen, qui réclamait une faute lors de l'action conclue par Toni Martínez. L'arbitre a estimé que le défenseur du Real Madrid n'avait pas subi de faute justifiant un arrêt du jeu.

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En seconde période, Soto Grado a eu recours à la VAR pour revoir une chute de Bellingham dans la surface. Il est revenu sur sa décision d'accorder un penalty et a averti le joueur pour simulation, avant de l'expulser pour un second carton jaune.

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Defensa Central s'est aussi penché sur le bilan de Soto Grado lors des matchs du Real Madrid en Liga. Il a dirigé 23 rencontres du club dans cette compétition entre la saison 2019-2020 et la saison 2025-2026, pour un bilan de 14 victoires, 7 nuls et 2 défaites, soit 49 points récoltés par le Real.

Il a également arbitré un match du club en Coupe du Roi et un autre en Supercoupe d'Espagne, tous deux remportés par le Real Madrid.

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Sur le plan disciplinaire, les joueurs du Real Madrid ont reçu 52 cartons jaunes lors de ces 23 rencontres, contre 54 pour leurs adversaires, tandis que ces matchs ont donné lieu à quatre expulsions côté madrilène, contre trois chez les adversaires. Concernant les penalties, Soto Grado en a sifflé 5 en faveur du Real Madrid et 4 contre lui, selon les chiffres avancés par l'article, qui estime que le penalty non accordé sur Bellingham aurait porté ce total à six.

Le journal ne s'est pas limité au match contre Alavés : il est revenu sur un précédent épisode entre Soto Grado et le Real Madrid, face à Osasuna, le 27 octobre 2021. La rencontre s'était soldée par un 0-0 au Santiago Bernabéu, sur fond de protestations des joueurs madrilènes, mécontents que seulement quatre minutes de temps additionnel aient été accordées.

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Selon le journal, les caméras de télévision avaient alors capté la réponse de l'arbitre aux protestations des joueurs : « Vous avez joué 90 minutes entières, ne venez pas vous plaindre auprès de moi maintenant. » Il s'était ensuite excusé pour ce commentaire, un épisode qui avait relancé le débat sur sa gestion des matchs du Real Madrid.