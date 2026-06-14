Les stars de l’équipe d’Angleterre ont dû se mettre à l’abri dans leur camp de base après la diffusion d’alertes sérieuses concernant un ouragan dévastateur qui menaçait le centre d’entraînement des Three Lions pendant la Coupe du monde.

Selon le tabloid britannique The Sun, la délégation des Three Lions a atterri à Kansas City samedi matin et a effectué son premier entraînement au complexe Swope Soccer Village, Dans la nuit, une alerte d’urgence a été envoyée sur les téléphones de toute la délégation, alors que des orages, de nombreux éclairs, des pluies torrentielles et des vents violents s’abattaient sur la ville située à la frontière entre le Kansas et le Missouri.

Le message d’alerte indiquait : « Situation critique, menace imminente. Service météorologique national : alerte de violente tempête orageuse en vigueur dans la région jusqu’à 21 h, heure d’été du Centre, en raison de vents destructeurs pouvant atteindre 80 miles par heure. Recherchez sans délai un abri solide et tenez-vous à l’écart des fenêtres. Les débris projetés peuvent être mortels pour toute personne se trouvant à l’extérieur d’un abri. Pour votre sécurité, rendez-vous dans une pièce intérieure située au sous-sol du bâtiment. La surveillance de la tornade reste en vigueur jusqu’à 23 h 00, heure d’été du Centre, pour le nord-est et le centre-est du Kansas ainsi que le centre-ouest du Missouri. »

La délégation anglaise a respecté ces consignes et maintenu sa séance au siège de Sporting KC, à sept miles au nord-ouest de son hôtel, The Inn at Meadowbrook. , un complexe de style cottage anglais situé au sud de la ville.

Les Three Lions étaient arrivés à leur base d’entraînement mondialiste quelques heures plus tôt sous un soleil de plomb et un ciel sans nuage. La séance s’est déroulée au complexe « Swipe Soccer Village », dans le Missouri, à une demi-heure du centre-ville de Kansas City, devant environ 300 spectateurs locaux. La seule préoccupation du moment concernait l’application suffisante de crème solaire par Harry Kane et ses coéquipiers.

Vers 20 heures, le ciel s’est soudain assombri, une situation météo-climatique fréquente dans la région. Une violente tempête, que les habitants ont qualifiée d’une des pires de l’année dernière, a éclaté. Les sirènes ont alors retenti dans le centre-ville pour ordonner à quiconque se trouvait dehors de se mettre à l’abri.

Rappelons que cette alerte est survenue quatre jours après le report d’une heure du match amical contre le Costa Rica, également en raison d’un orage violent. Un épisode qui vient clore 24 heures mouvementées pour la délégation, déjà confrontée au vol puis à la récupération de ses chaussures et de son matériel d’entraînement, sans oublier que le cuisinier de l’équipe s’est vu refuser l’accès au train parce qu’il transportait des couteaux de cuisine.