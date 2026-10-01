Les éditions de la Coupe du Golfe arabique sont toujours le théâtre de récits et d'histoires qui frôlent l'imaginaire, et ne se limitent pas aux seules frontières du rectangle vert, mais s'étendent pour créer un drame humain et sportif inoubliable.

Dans l'édition actuelle, la phase de groupes a été riche en rebondissements dramatiques et en surprises retentissantes qui ont tenu en haleine les supporters de la région tout au long des matchs de la journée, au milieu de rivalités historiques, de retournements de situation spectaculaires et de réactions du public et sur le plan sportif qui ont fait l'événement et enflammé les réseaux sociaux et les tribunes des stades.

Des sifflets contre Abdullah Al-Hamdan et des tribunes divisées

Lors du match de la première journée face au Koweït, l'attaquant de l'Arabie saoudite Abdullah Al-Hamdan a vécu des moments difficiles et controversés lorsqu'une partie du public saoudien a lancé de vifs sifflets à son encontre au moment de son remplacement à la 83e minute de la rencontre, après qu'il eut manqué quelques occasions de but qui ont irrité les tribunes.

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En revanche, une autre partie du public s'est empressée de l'applaudir chaleureusement en l'encourageant pour le soutenir et remonter son moral. Cette division du public s'est immédiatement transformée en un sujet médiatique savoureux et a attiré l'attention de la presse et des analyses.

Al-Hamdan n'a pas cédé à cette pression, mais a répondu à sa manière, concrète, lors de la troisième journée en secouant les filets de l'Irak et en inscrivant le but confirmant la première place. Il a célébré avec enthousiasme devant le public, refermant totalement le chapitre de la polémique et confirmant sa valeur technique à l'intérieur du rectangle vert.

Le but assassin de l'Irak dans le derby dramatique face au Koweït

Le match de la deuxième journée entre les deux rivaux du football du Golfe, l'Irak et le Koweït, a été marqué par un suspense extrême et une rivalité enflammée qui s'est poursuivie jusqu'au dernier souffle de la rencontre. Tout au long des minutes, les deux équipes se sont échangé la domination et les attaques dans un derby placé sous le signe de la vitesse et de la puissance, avant que le suspense n'atteigne son paroxysme dans les derniers instants lorsque les joueurs de l'Irak ont réussi à arracher une victoire dramatique et précieuse sur le score de 3-2.

Ce but assassin est intervenu très tardivement, précisément à la neuvième minute du temps additionnel (90+9), pour embraser la lutte dans le groupe A et bouleverser totalement les équilibres dans une scène incarnant l'esprit combatif jusqu'aux dernières secondes.

Le tirage au sort historique départageant Oman et l'Irak

Dans l'une des scènes footballistiques les plus rares et les plus étranges de l'histoire des éditions de la Coupe du Golfe, les sélections d'Oman et de l'Irak se sont retrouvées dans une égalité totale et complète selon tous les critères chiffrés : elles étaient à égalité au nombre de points, aux buts marqués et encaissés, et même en confrontation directe. Cette étonnante égalité s'est même étendue au bilan des cartons jaunes et à l'absence totale de cartons rouges dans leur bilan.

Cette égalité chiffrée absolue a privé les calculs sportifs de toute capacité à départager, contraignant le comité organisateur du tournoi à prendre une décision exceptionnelle et inhabituelle en recourant à un tirage au sort public décisif, tenu à l'hôtel d'hébergement à Djeddah, qui a finalement souri au camp omanais, lui accordant le billet de qualification officiel aux côtés de la sélection saoudienne, tandis que l'Irak quittait la compétition au milieu d'une immense amertume du public devant une scène sans précédent.

Le sans-faute et la cage inviolée de l'Arabie saoudite

La sélection saoudienne, hôte du tournoi, a imposé un prestige absolu et une maîtrise totale sur le déroulement de son groupe, inscrivant son nom comme la seule équipe du tournoi à avoir réussi à accéder aux phases éliminatoires avec un sans-faute, totalisant 9 points sur 9 grâce à 3 victoires consécutives qui ont montré une supériorité physique évidente.

L'éclat saoudien ne s'est pas limité à la récolte du sans-faute, mais s'est étendu pour refléter une solidité défensive sans pareille, l'Arabie saoudite ayant réussi à terminer le premier tour comme la meilleure défense du tournoi sans que ses filets n'aient tremblé sur le moindre but, offrant à son public une grande sérénité et des ambitions légitimes de concourir avec force pour le titre.

Le quintuplé historique du Yémen et l'élimination du tenant du titre

La sélection yéménite a provoqué l'une des plus grandes et des plus marquantes surprises de l'histoire de la phase de groupes de la Coupe du Golfe, lorsqu'elle a affronté son homologue bahreïnie (tenante du titre) lors de la dernière journée.

Dans un match épique où la sélection yéménite a livré une performance offensive exceptionnelle, elle a réussi à pilonner les filets du tenant du titre sur un score de cinq buts à deux (5-2).

Cette large victoire n'a pas été de simples trois points ordinaires, mais est entrée dans l'histoire du football yéménite et de la Coupe du Golfe par la grande porte, étant la première fois que la sélection yéménite réussit à inscrire 5 buts pleins lors d'un seul match officiel durant tout son parcours et l'histoire de ses participations aux éditions de la Coupe du Golfe, anéantissant les rêves du tenant du titre dans une surprise qui a ébranlé les fondations du tournoi.