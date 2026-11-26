Comment regarder Southampton-Middlesbrough avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l'emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l'application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

Championship - Journée 18 27 nov. 2026 - 15:00 St. Mary's Stadium

Southampton reçoit Middlesbrough à St. Mary's Stadium pour un match de Championship entre le sixième et le premier du classement.

L'équipe de Tonda Eckert est invaincue depuis deux matches. Elle a fait match nul 1-1 contre Sheffield United mardi soir, trois jours après une victoire 2-0 face à Derby County.

Ce résultat a maintenu Southampton dans les six premiers, mais le club manque de régularité. Une défaite 1-0 sur le terrain de Preston North End plus tôt ce mois-ci et un nul 1-1 contre West Bromwich Albion montrent que les écarts ont été minces.

Middlesbrough arrive en tête du championnat sous la direction de Kim Hellberg. Le club a battu Swansea City 2-1 mardi, après une victoire 2-0 contre Bristol City samedi.

L'équipe de Hellberg n'a perdu qu'une fois lors de ses cinq derniers matches, 2-0 sur le terrain de Wrexham. Elle n'a également encaissé aucun but contre Charlton Athletic et Bristol City sur cette période.

Les deux équipes ont fait match nul 1-1 à St. Mary's en septembre 2025, mais Middlesbrough s'est imposé 4-0 au Riverside en janvier.