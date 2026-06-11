Voici pourquoi l'attaquant mexicain Raúl Jiménez porte un bandeau spécial

Jeudi soir, Raúl Jiménez sera l’attaquant du Mexique lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Afrique du Sud. Les téléspectateurs qui verront cet avant-centre expérimenté à l’œuvre remarqueront aussitôt son bandeau caractéristique. Le Mexicain de 35 ans, qui évolue actuellement à Fulham, le porte en raison d’une fracture du crâne subie fin 2020 lors d’un choc en Premier League entre son club de l’époque, Wolverhampton Wanderers, et Arsenal.

Il porte cet accessoire depuis 2021, suite à un terrible choc subi fin 2020 lors d’un match de Premier League entre les Wolverhampton Wanderers et Arsenal.

Sur un corner, l’attaquant a violemment heurté la tête du défenseur d’Arsenal David Luiz et est resté inconscient sur la pelouse.

Diagnostiqué avec une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale, il est immédiatement opéré pour éviter de graves complications.

Pendant plusieurs mois, son retour au plus haut niveau est incertain. Après une rééducation rigoureuse, il retrouve les terrains avec Wolverhampton en août 2021 et ne quitte plus depuis son bandeau de protection.

L’avant-centre a lui-même raconté, dans le documentaire Code Red de Wolverhampton, que les médecins lui avaient expliqué l’extrême gravité de sa blessure. Selon lui, c’est presque un miracle s’il a pu retrouver le plus haut niveau.

Depuis, le bandeau est devenu un élément incontournable de son équipement. Il l’arborera également lors de la Coupe du monde 2026. Lors du match d’ouverture contre l’Afrique du Sud, Jiménez mènera de nouveau l’attaque d’El Tri.

Cette rencontre marquera sa 128e sélection, et, à ce jour, le vétéran totalise 45 buts sous le maillot national.