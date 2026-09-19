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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Voici le titre traduit : Al-Saibari couronne sa saison exceptionnelle par un trophée d'or

Bayern Munich
Eindhoven
Maroc
I. Saibari
Bundesliga
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Allemagne
Pays-Bas
Maroc

Le Lion de l'Atlas rugit sur les pelouses d'Europe

L'international marocain Ismaël Saibari, joueur du Bayern Munich, a été sacré du « Soulier d'or » du meilleur joueur du championnat des Pays-Bas pour la saison 2025-2026, après une saison exceptionnelle réalisée avec son ancien club, le PSV Eindhoven.

Saibari a contribué à mener le PSV Eindhoven au sacre en championnat des Pays-Bas, ainsi qu'à la victoire en Supercoupe des Pays-Bas, après avoir disputé 37 matches officiels au cours de la saison.

Le joueur marocain a inscrit 19 buts et délivré 9 passes décisives, confirmant sa présence parmi les joueurs les plus en vue de la compétition, avant son transfert au Bayern Munich lors du dernier mercato.

Saibari, âgé de 25 ans, a reçu ce trophée, qui a pris la forme d'une coupe représentant une chaussure de football plaquée or, en reconnaissance de ses prestations la saison dernière, marquée par son éclat sous le maillot du PSV Eindhoven et son sacre à plusieurs titres.

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