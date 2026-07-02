Voici la véritable raison du départ de Louis van Gaal de l’Ajax

Louis van Gaal a démissionné de son poste de conseiller au sein du conseil de surveillance de l’Ajax. Selon *Het Parool*, cette décision n’est pas directement liée au directeur technique Jordi Cruijff ; c’est le départ de son protégé Marijn Beuker qui a été la goutte d’eau faisant déborder le vase.

Jeudi, le club a officialisé ce départ, précisant que l’ancien sélectionneur souhaite éviter toute apparence de conflit avec Jordi Cruijff. Il n’y aurait donc pas de répétition des tensions qu’il a connues avec le père de ce dernier, Johan Cruijff.

Toutefois, l’ancien sélectionneur s’inquiète ouvertement de la direction prise par la direction technique. Selon des sources informées, il estime qu’un directeur technique doit non seulement gérer le court terme, mais aussi assurer le développement à long terme du club et sa cohésion avec l’organisation existante.

Le départ de Marijn Beuker, recruté fin 2023 sur les conseils de Van Gaal après leur collaboration à l’AZ, a été la goutte d’eau. Arrivé peu après, Jordi Cruijff a rapidement réduit les prérogatives de Beuker.

Cette décision a été validée par le directeur général Menno Geelen et plusieurs membres du conseil de surveillance. Beuker en a alors tiré les conséquences et a officiellement quitté l’Ajax cette semaine.

Selon le quotidien, Van Gaal ne reproche rien à Cruijff sur le plan personnel ; il estime au contraire que c’est l’Ajax qui a laissé trop de marge de manœuvre à son directeur technique. La responsabilité revient donc, selon lui, à la direction du club.

Depuis l’arrivée de Cruijff, plusieurs figures clés ont par ailleurs quitté le club. Outre Beuker, le préparateur physique en chef Sam Feringa, l’entraîneur des gardiens Erik Heijblok, le responsable du sport de haut niveau Martijn Redegeld, l’entraîneur des jeunes Paul Nuijten et le recruteur Hans van Wassem ont notamment fait leurs adieux au club.

Selon Het Parool, Van Gaal s’inquiète du manque de vision à long terme au sein de l’organisation technique. Le journal ajoute que Cruijff privilégie le succès sportif à court terme, avec le titre de champion national comme objectif affiché.

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