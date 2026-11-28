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Le Brésilien Vitor Roque, attaquant de Palmeiras, a critiqué son passage à Barcelone, révélant qu'il avait manqué du soutien de l'entraîneur Xavi Hernández durant son séjour au club catalan et affirmant que la communication avec lui était extrêmement limitée.

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Âgé de 21 ans, Roque a déclaré, dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS, avoir rencontré de grandes difficultés durant les mois où il a porté le maillot de Barcelone : « Parfois, il est important d'avoir le soutien de l'entraîneur, mais je ne l'ai pas eu quand je suis arrivé à Barcelone. Presque personne ne me parlait, tu comprends ? »

L'attaquant brésilien, qui évolue actuellement à Palmeiras, s'apprête à disputer la finale de la Copa Libertadores face à Estudiantes. Il est également revenu sur son expérience au club catalan, qui n'a pas été exempte de difficultés.

« Tigrinho » a rejoint Barcelone en janvier 2024, alors qu'il n'avait que 18 ans, le club catalan s'étant empressé de finaliser son recrutement. Mais son adaptation à l'équipe a été affectée dès le départ par les problèmes physiques dont il souffrait.

« Je suis arrivé à Barcelone à 18 ans. C'était un rêve qui se réalisait pour moi, jouer pour l'un des plus grands clubs du monde, mais l'expérience a été un peu difficile », a confié Roque à propos de cette période.

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L'attaquant brésilien a révélé qu'il était arrivé à Barcelone en souffrant d'une blessure au ligament entre le tibia et le péroné, contractée lors de son passage à l'Athletico Paranaense, précisant qu'il aurait dû se faire opérer avant de partir en Espagne.

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Revenant sur ses ennuis physiques, il a ajouté : « Je suis arrivé avec des douleurs extrêmement fortes. Pendant cette période, j'ai fait de la kinésithérapie et j'ai essayé d'atteindre la meilleure condition physique possible, mais finalement, nous n'y sommes pas parvenus. Je n'ai pas pu montrer le niveau attendu sur le terrain. »

Roque a également pointé ce qu'il considère comme un manque de patience envers les jeunes joueurs sud-américains qui débarquent dans les championnats européens, citant les cas de Franco Mastantuono et d'Endrick pour souligner leur besoin d'une période d'adaptation.

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« Les gens pensent que dès notre arrivée, nous devons jouer à 100 % immédiatement, donner tout ce que nous avons et montrer notre meilleur niveau, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Nous avons besoin de patience », a-t-il expliqué.

Dans la même veine, « Tigrinho » a insisté sur le fait que s'installer dans un nouveau pays et faire face à une langue différente, sans bénéficier d'un soutien suffisant, complique encore la tâche des jeunes joueurs.

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« Parfois, on ne nous donne pas le temps dont nous avons besoin pour nous adapter. Nous sommes très jeunes, et apprendre une nouvelle langue est extrêmement difficile », a-t-il poursuivi.

Malgré les difficultés rencontrées lors de son aventure à Barcelone, Vitor Roque a assuré ne garder aucune rancune envers le club, reconnaissant que cet épisode lui laisse encore « un certain regret ». Il a toutefois souligné qu'il avait pardonné à tout le monde et qu'il était désormais heureux à Palmeiras.

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Il a conclu : « J'ai appris que, quoi qu'il arrive, il faut continuer à travailler dur et saisir les occasions qui nous sont offertes, même si elles sont parfois limitées. Maintenant, nous devons écrire une nouvelle histoire. »