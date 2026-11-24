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Les médias arabes ont réagi de manière contrastée à la décision retentissante rendue ce mardi par le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a restitué le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Sénégal et annulé la décision antérieure ayant accordé au Maroc la victoire sur tapis vert en finale ainsi que le titre continental. Le tribunal a rétabli le résultat de la rencontre, remportée 1-0 par la sélection sénégalaise après prolongation.

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Alors qu'une partie de la presse algérienne a abordé l'affaire sur un ton virulent, en rappelant la polémique qui avait accompagné le retrait du titre au Sénégal et les décisions prises par la Confédération africaine de football, la couverture égyptienne s'est davantage attachée à expliquer la portée du jugement et ses fondements juridiques, tandis que des médias saoudiens ont opté pour des titres directs et percutants, mettant en avant le nouveau passage du titre du Maroc au Sénégal.

En Tunisie, la couverture est restée essentiellement factuelle, centrée sur la fin d'un litige juridique qui aura duré des mois et sur la confirmation du vainqueur d'une édition continentale à l'origine de l'une des crises les plus controversées de l'histoire de la compétition.

Algérie : un ton virulent et un rappel de la crise depuis ses débuts

En Algérie, le titre retrouvé du Sénégal a fait la une de la couverture, avec une insistance marquée sur le fait que la sélection sénégalaise avait remporté la finale sur le terrain le 18 janvier dernier, avant que le résultat ne soit modifié par une décision administrative accordant au Maroc une victoire 3-0 sur tapis vert.

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Le quotidien algérien « Echorouk » a souligné que la décision du Tribunal arbitral du sport avait rétabli le résultat initial du match et invalidé la décision ayant attribué le titre au Maroc, le Sénégal redevenant ainsi champion de la compétition, conformément à l'issue de la rencontre sur le terrain.

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Le journal ne s'est pas contenté d'annoncer le verdict : il est également revenu sur les origines de la crise et sur la polémique qui l'avait précédé.

Quelques heures avant la décision, il avait publié un article intitulé « Allégations marocaines dans le temps additionnel : voici la réponse du TAS et du Sénégal concernant l'appel téléphonique », dans lequel il employait l'expression « allégations non prouvées », en référence à l'un des aspects de la controverse entourant l'affaire.

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De son côté, le quotidien algérien « El Khabar » a relayé la joie du camp sénégalais après la récupération du titre, à travers un article intitulé « Première réaction sénégalaise à la décision du TAS », qui mettait en lumière un message publié par le compte officiel de la sélection sénégalaise sur ses plateformes : « Champions d'Afrique, encore et toujours ».

La couverture d'« El Khabar » s'inscrit dans un contexte plus virulent à l'égard de la précédente décision de la Confédération africaine : le journal avait qualifié en mars dernier le retrait du titre au Sénégal de « mascarade sans précédent », avant d'employer, dans sa couverture suivante, l'expression « décision de la honte ».

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Égypte : l'accent mis sur le contenu du jugement et ses fondements juridiques

Côté égyptien, la couverture s'est distinguée par davantage de sérénité, en se concentrant sur les détails de la décision de justice et sur ses conséquences, plutôt que de prendre part à la polémique liée aux positions des deux sélections ou des deux fédérations.

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Le quotidien « Youm7 » a publié un article intitulé « Que dit le communiqué du tribunal sportif sur la restitution du titre de la CAN au Sénégal ? », qui s'attachait à expliquer le contenu du communiqué du tribunal et les origines du litige, conclu par l'annulation de la décision précédente et le rétablissement du résultat de la finale.

L'article s'est concentré sur la crise juridique qui a suscité une vive polémique dans les milieux sportifs africains, en raison des décisions contradictoires concernant l'identité du vainqueur de la compétition, et sur le débat qu'elles ont provoqué quant à la régularité des procédures engagées par la Confédération africaine de football.

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Le quotidien « Al-Masry Al-Youm » a suivi une ligne similaire, avec un titre direct : « Officiel : le TAS annonce la victoire du Sénégal face au Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 », en précisant que la décision était intervenue après une longue attente et un examen minutieux de la plainte de la Fédération sénégalaise de football.

Arabie saoudite : des titres percutants sur le trophée retiré au Maroc

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Dans les médias saoudiens, le titre qui a traduit avec le plus de force le basculement provoqué par le jugement est celui du quotidien « Asharq Al-Awsat » : « Le TAS rend le titre de la CAN au Sénégal… et le retire au Maroc ».

Le journal a opté pour une formulation réunissant les deux volets de la décision en une seule phrase : la récupération par le Sénégal du titre qu'il avait remporté sur le terrain, et la perte par le Maroc d'un trophée qui lui avait été attribué par une décision administrative après la finale.

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Dans le corps de l'article, « Asharq Al-Awsat » rappelait que la Confédération africaine avait déclaré le Maroc champion malgré sa défaite 1-0 face au Sénégal après prolongation, soulignant ainsi la contradiction entre le résultat de la rencontre et la décision que le jugement du tribunal a fini par annuler.

Malgré la force et la clarté du titre, le traitement est resté dans le cadre du compte rendu de l'évolution sportive et juridique du dossier, sans glisser vers un langage offensif à l'égard de la sélection marocaine.

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Le journal électronique saoudien « Ajel » a, quant à lui, choisi un titre axé sur l'annulation de la décision précédente : « Le tribunal sportif rend le titre de la Coupe d'Afrique des nations au Sénégal et annule la décision de la CAF de l'attribuer au Maroc », en soulignant que le tribunal avait décidé à l'unanimité d'annuler la décision de la commission d'appel et de restituer le titre à la sélection sénégalaise.

La couverture saoudienne s'est ainsi distinguée par la clarté du résultat dans les titres, en mettant en avant le camp qui a récupéré le trophée et celui qui l'a perdu, offrant au lecteur une image directe de l'ampleur du basculement provoqué par le jugement.

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Tunisie : la fin du litige juridique au premier plan

En Tunisie, les médias ont présenté la décision comme l'épilogue d'une longue crise juridique, en se concentrant davantage sur l'issue finale que sur la polémique qui l'a précédée.

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Le quotidien tunisien « Al Chourouk » a titré sa couverture : « Le Tribunal arbitral du sport annonce la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations de football 2025 », en évoquant l'acceptation de l'appel contre la décision de priver la sélection sénégalaise de son titre au profit du Maroc, sans surenchère verbale.

Le site « Diwan FM » a également publié un article intitulé « Le Sénégal champion d'Afrique 2025 par décision du Tribunal arbitral du sport », en insistant sur le fait que le jugement mettait fin à une controverse juridique de plus de dix mois sur l'identité du vainqueur de la compétition.