Virgil van Dijk s’en prend vivement à Noa Vahle : « Ce sont vos collègues qui écrivent ça, c’est complètement absurde ! »

Virgil van Dijk a recadré Noa Vahle lors du point presse de mercredi matin à Zeist. Le défenseur des Pays-Bas affirme que ce n’était absolument pas son idée de jouer avec cinq défenseurs contre le Maroc à la Coupe du monde.

Les Pays-Bas ont été éliminés l’été dernier en seizièmes de finale de la Coupe du monde par le Maroc. Le pays nord-africain s’est montré trop fort pour les Néerlandais après la séance de tirs au but.

Après avoir joué en 4-3-3 durant toute la phase de groupes, le sélectionneur de l’époque, Ronald Koeman, a soudainement décidé de passer à un système avec cinq défenseurs pour le duel face au Maroc.

Ce choix s’est avéré dramatique. Les Pays-Bas ont été complètement dominés pendant tout le match et s’en sont bien sortis avec un 1-1. Van Dijk avait défendu le choix de Koeman après la rencontre, après quoi Mike Verweij, de De Telegraaf, a suggéré que l’idée venait en partie de Van Dijk.

C’est absolument faux, a déclaré Van Dijk mercredi matin lors du point presse. Noa Vahle lui a demandé, au nom de Talpa, s’il avait beaucoup pu réfléchir à la Coupe du monde l’été dernier et à tout ce qui s’y était mal passé, ce à quoi le défenseur a réagi avec fermeté.

« Nous n’avons pas été bons. C’est à nous de changer cela rapidement. Avec le recul, il est facile de dire que nous aurions dû faire ceci ou cela différemment », a commencé le capitaine de Liverpool.

« L’un de tes collègues a dit que c’était mon idée de jouer avec cinq défenseurs. C’est vraiment du grand n’importe quoi, mais nous avons échoué à la Coupe du monde. Ce sont les faits », a réagi Van Dijk.



