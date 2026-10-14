Virgil van Dijk retiré du onze de départ pour le match de Ligue des champions de Liverpool

Grosse surprise mercredi dans la composition de Liverpool pour son match de Ligue des champions face au LASK. L’entraîneur Andoni Iraola laisse son capitaine Virgil van Dijk sur le banc, une situation rarissime dans les matchs à enjeu.

À Linz, Iraola choisit d’aligner Ronald Araújo et Jérémy Jacquet en défense centrale. Ce dernier occupe le poste de Van Dijk, à gauche dans l’axe, tandis que le capitaine de Liverpool et de l’équipe des Pays-Bas doit se contenter d’un rare rôle de remplaçant.

Van Dijk n’a presque jamais manqué à l’appel dans le onze de départ lors des matchs à enjeu. La dernière fois que le défenseur de 35 ans n’était pas titulaire pour une rencontre qui comptait vraiment, hors match disputé après une qualification acquise ou un titre de champion remporté, remonte à septembre 2023, contre Wolverhampton.

Van Dijk était alors suspendu. La raison pour laquelle le natif de Breda est cette fois laissé sur le banc reste inconnue. La dernière fois que Van Dijk figurait dans le groupe sans être titulaire, c’était en mai 2025, contre Brighton, après le titre de champion remporté sous les ordres d’Arne Slot.

En Autriche, Iraola doit se passer de Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai et Alexander Isak. Tous trois sont blessés, comme le week-end dernier face à Manchester City.

Iraola a en revanche titularisé Jeremie Frimpong et Ryan Gravenberch. Les jeunes Lewis Koumas, Rio Ngumoha et Trey Nyoni débutent également la rencontre. Côté LASK, les Néerlandais Xavier Mbuyamba et Melayro Bogarde sont titulaires.

Composition de Liverpool : Alisson ; Frimpong, Araújo, Jacquet, Tsimikas ; Gravenberch, Wirtz, Nyoni ; Barcola, Koumas, Ngumoha.