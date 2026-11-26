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Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a vivement réagi aux rumeurs persistantes qui envoient son ami proche Kevin De Bruyne au PSV. Le défenseur néerlandais a pris ses distances avec ces informations et mis en doute les sources selon lesquelles l’ancienne icône de Manchester City pourrait rejoindre l’Eredivisie.

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Van Dijk met en doute les rumeurs de transfert

Vvan Dijk s’est montré sceptique face aux informations selon lesquelles son ami proche De Bruyne envisagerait de rejoindre le PSV, l’un des grands clubs d’Eredivisie. Le défenseur néerlandais a été interrogé à ce sujet après la récente rencontre européenne de Liverpool contre le Club Bruges . Malgré leur amitié, Van Dijk a clairement indiqué qu’il ne servait ni d’intermédiaire ni de source d’information sur la prochaine destination de la légende de Manchester City.

« Ai-je déjà envoyé un message à Kevin au sujet d’un éventuel transfert ? Je lui parle plus souvent que par un simple message de temps en temps », a expliqué Van Dijk à Sporza. Il a aussitôt souligné que le joueur lui-même n’avait fait aucune déclaration publique concernant un départ pour Eindhoven. « Ce sont des rumeurs, non ? Je ne crois pas qu’il ait dit quoi que ce soit pour l’instant », a ajouté le défenseur central.

Les affirmations des médias mises en doute

Le ton est brièvement monté lorsque des journalistes ont avancé que des membres de l’entourage proche de De Bruyne avaient laissé entendre qu’il souhaitait jouer aux Pays-Bas. Visiblement peu convaincu par leurs questions, Van Dijk a immédiatement contesté ces affirmations, doutant ouvertement qu’une personne réellement proche du Belge puisse divulguer au public des détails sensibles sur sa carrière.

« C’est lui qui a dit ça, ou vous l’inventez ? », a répondu Van Dijk. « Si des personnes proches de lui commencent à parler aux médias, alors je pense qu’il y a un problème. Je n’en sais absolument rien. Lui seul peut dire de quoi sera fait l’avenir de Kevin. On verra. »

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De Bruyne réagit à l’intrusion dans sa vie privée

Le milieu de terrain expérimenté a déjà exprimé son agacement face à la manière dont sa vie privée a été traitée dans la presse. Lors d’une conférence de presse, l’international belge s’en est pris aux journalistes pour avoir mal interprété des interviews et publié des photos de son domicile. Il a indiqué avoir été dérangé par les rumeurs apparues après une discussion impliquant son épouse, Michèle Lacroix.

À 35 ans, le meneur de jeu a reconnu qu’il était à un stade de sa carrière où de nombreux facteurs entraient en ligne de compte. Il n’a toutefois donné aucune indication précise sur la date d’un éventuel départ. Il a assuré qu’il était actuellement performant et concentré sur le football, plutôt que de répondre sans cesse aux questions sur ses projets d’avenir ou sur un retour dans les Pays-Bas et la Belgique.

Un transfert en Eredivisie encore incertain

Selon certaines rumeurs, le PSV aurait déjà pris la température avec une modeste offre initiale de deux millions d’euros . Si ce montant paraît faible pour un joueur de son envergure, il a alimenté les spéculations sur un éventuel retour dans la région. Malgré ces rumeurs, l’actuel entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, a récemment déclaré s’attendre à ce que le milieu de terrain reste jusqu’à la fin de la saison en cours. Entre sa situation contractuelle et les discussions persistantes autour de son club en dehors du terrain, l’avenir de De Bruyne reste l’un des sujets les plus débattus du football européen.