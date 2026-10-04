Virgil van Dijk apparaît avec émotion devant la caméra après Pays-Bas - Serbie

Virgil van Dijk ne maîtrisait pas totalement ses émotions après Pays-Bas - Serbie (2-1). Le capitaine des Pays-Bas disputait sa 100e sélection et ce superbe cap signifie beaucoup pour lui, a-t-il raconté face à la caméra de la NOS.

La légende de Liverpool, âgée de 35 ans, a fait savoir qu’il avait prononcé un mot de remerciement dans le vestiaire. « J’étais très reconnaissant envers le groupe, envers le staff et les membres du staff avec lesquels j’ai travaillé par le passé. »

« Mais au final, je suis surtout le plus reconnaissant envers ma famille, qui était là ce soir aussi. Une soirée spéciale, un beau cap, et certainement quelque chose dont je suis très fier. »

« J’ai eu un moment difficile dans le vestiaire à l’instant et je suis assez ému, je dois le dire. Surtout dans ce genre de moments, je pense que c’est quand même difficile », raconte Van Dijk, visiblement ému.

« Mais je suis tellement reconnaissant. C’était une belle soirée. Cent matches, c’est un beau cap, mais ça ne s’arrête pas à cent. C’est quelque chose que je n’aurais jamais osé rêver. Cela me semblait beaucoup trop loin pour ne serait-ce que le laisser entrer dans ma tête quand j’étais jeune. »

Le sélectionneur Xavi Hernández a lui aussi expliqué ce qu’il avait dit dans le vestiaire à propos de Van Dijk et à son intention. « J’ai dit qu’il était un exemple. Que j’étais très fier. »

« Depuis notre première rencontre, il a accompli un travail formidable, pour lui-même et pour l’équipe. C’est un vrai leader, je suis tellement fier d’être son entraîneur », a déclaré Xavi.

Van Dijk avait d’ailleurs été aligné comme défenseur central droit, afin de libérer de l’espace sur son côté gauche préféré pour le défenseur de circonstance Teun Koopmeiners. Pour Hans Kraay junior, c’était aussi la dernière fois qu’ils formaient une charnière centrale.



