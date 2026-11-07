Violente altercation dans le tunnel : la sécurité intervient pour séparer les joueurs du Real Madrid et de Valence

Le duel entre le Real Madrid et Valence, dont la première période s'est terminée sur une victoire du club merengue grâce aux buts de Fede Valverde et d'Arda Güler au stade de Mestalla, dans le cadre de la 12e journée de la Liga, a été marqué par de vives tensions entre les joueurs des deux équipes, allant jusqu'aux accrochages et aux échanges verbaux alors qu'ils se dirigeaient vers les vestiaires à la fin de la période.

Selon les informations de la radio espagnole « Cope », relayées par le journal « Mundo Deportivo », une bagarre a éclaté entre plusieurs joueurs des deux équipes dans le couloir menant aux vestiaires, ce qui a nécessité l'intervention des agents de sécurité pour contenir la situation, séparer les joueurs et empêcher l'escalade des accrochages.

La radio a indiqué que le duo du Real Madrid, Jude Bellingham et Antonio Rüdiger, était impliqué dans l'altercation, après que la tension entre les joueurs des deux équipes était montée tout au long des quarante-cinq premières minutes.

Ces événements sont survenus dans une atmosphère électrique à l'intérieur du stade, après que les joueurs des deux équipes ont contesté plusieurs décisions arbitrales, faisant passer cet état de crispation de la pelouse au couloir menant aux vestiaires.