Owen Wijndal semble connaître une véritable renaissance à l’Ajax. Le latéral gauche était encore sur le point de quitter Amsterdam, mais il est désormais titulaire sous les ordres de Míchel Sánchez. Certains évoquent même un retour en équipe des Pays-Bas.

L’Ajax a déboursé dix millions d’euros pour recruter Wijndal en 2022. Il a joué régulièrement lors de sa première année à Amsterdam, mais son temps de jeu s’est ensuite réduit, avant un prêt au Royal Antwerp FC.

À son retour à l’Ajax, Wijndal a dû céder sa place à Jorrel Hato au poste de latéral gauche. Le départ de Hato pour Chelsea l’a remis dans la course, mais les arrivées de Caio Henrique et de Jofre Torrents semblaient avoir mis fin à ses chances. Il paraissait destiné à partir l’été dernier, mais aucun transfert ne s’est concrétisé.

Quelques mois plus tard, Wijndal est devenu un titulaire indiscutable dans la défense de l’Ajax. Il a récemment fait forte impression sur le terrain du FC Groningen et s’est montré décisif face au FC Midtjylland (1-6), avec un but et une passe décisive.

Dans Voetbalpraat , Marciano Vink ne tarit donc pas d’éloges à son sujet. « Il avait été un peu mis au rebut et pouvait partir. Il s’est entraîné avec le Jong Ajax pour garder un peu la forme. Mais on voit ce qui peut se passer quand on continue d’y croire. »

Les supporters de l’Ajax qui avaient fait le déplacement ont même scandé « Wijndal en équipe des Pays-Bas » lors de la large victoire de jeudi en Conference League. « Voilà à quel point le football est fou », conclut Vink, qui rappelle que Wijndal n’a plus joué pour les Pays-Bas depuis 2021.

« Aujourd’hui, il apporte énormément d’énergie. Cela faisait longtemps que ce n’était plus le cas. On se demandait si Youri Baas ne devait pas occuper ce poste. Caio Henrique est arrivé, mais ce n’est pas encore tout à fait ça », ajoute le consultant.

Wijndal est dans la dernière année de son contrat avec l’Ajax. Le latéral gauche n’a encore rien entendu au sujet d’une éventuelle prolongation, même s’il se dit ouvert à l’idée de rester plus longtemps à Amsterdam.