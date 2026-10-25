Vinicius se moque du Barça après le Clasico

Le Brésilien Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid, a partagé le résultat du Clasico face au Barça via son compte personnel Instagram, après que le club madrilène a décroché une précieuse victoire sur le score de 2-1 au stade Spotify Camp Nou, réduisant l'écart avec son rival catalan à 3 points en Liga.

Vinicius était absent de cette confrontation en raison d'une suspension de 4 matchs, consécutive à son comportement agressif envers Nathan Saliba lors de la rencontre du Real Madrid face à Villarreal, disputée le samedi 10 octobre.

Selon le rapport, l'attaquant brésilien a suivi le match depuis l'extérieur du terrain, avant de réagir au résultat après la victoire de son équipe, en publiant 3 émojis hilares, dans un geste interprété comme une moquerie à l'égard des pronostics qui donnaient le Barça favori dans cette rencontre tant attendue.

La victoire du Real Madrid offre à l'équipe un important coup de boost moral, après que Kylian Mbappé a scellé la rencontre d'un but décisif à la 87e minute, le club madrilène ayant d'abord mené au score d'un but en première période, avant que Raphinha n'égalise pour le Barça à la 61e minute.

Le journal a souligné que les belles performances de Yan Diomande pourraient accroître la concurrence au poste d'ailier, ce qui soulève des interrogations quant au rôle de Vinicius à son retour de suspension, et à savoir si l'entraîneur José Mourinho le réintégrera dans le onze de départ ou s'appuiera sur lui comme une solution de rechange pour changer le cours des matchs.

Vinicius doit encore purger deux matchs supplémentaires de suspension avant de redevenir disponible pour jouer avec le Real Madrid.

Avec cette victoire, le Real Madrid a amélioré son total de points et réduit l'écart avec le Barça, leader de la Liga, à 3 points, tandis que le club catalan a subi sa deuxième défaite en l'espace d'une semaine, après sa chute face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions.