Vinicius Junior, la star du Real Madrid, a réagi à la sanction de suspension prononcée à son encontre, adressant au passage des critiques directes aux arbitres du championnat espagnol.

Les déclarations de Vinicius sont intervenues après la décision du comité de compétition de le suspendre pour 4 matches, une sanction qui a provoqué la colère du joueur, d'autant qu'il en a pris connaissance à son arrivée au stade avant la confrontation face à la Roma, mercredi soir, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

La star brésilienne a déclaré, dans des propos relayés par le quotidien espagnol "Marca" : "Je pense que la sanction est tombée au mauvais moment. Ils ont eu toute la journée pour annoncer la décision, mais je l'ai apprise à mon arrivée au stade. La règle est nouvelle, et les responsables de la Liga viennent toujours nous expliquer les nouvelles modifications, mais ils ne nous ont pas expliqué cette règle en particulier".

Et d'ajouter : "Je n'ai jamais eu un comportement violent envers un autre joueur. Moi, je subis beaucoup de coups, et pourtant j'ai le sentiment que les arbitres me sortent facilement des cartons".

Vinicius critique le traitement que lui réservent les arbitres

Vinicius a évoqué ce qu'il considère comme un acharnement des supporters des équipes adverses et des arbitres à son égard, expliquant qu'il comprend les sifflets venus des tribunes, mais qu'il ne trouve aucune explication à ce qu'il juge être une inégalité de traitement des arbitres face aux fautes dont il est victime.

Il a affirmé : "Il est normal que les supporters des équipes adverses me sifflent, puisque je suis là pour marquer des buts contre leurs équipes, mais je ne comprends pas l'attitude des arbitres".

Il a poursuivi : "J'ai vu une statistique selon laquelle j'ai subi 500 fautes pour cinq cartons rouges, et un nombre indéterminé de cartons jaunes, alors que les cartons jaunes sont toujours pour moi. Je ne comprends pas cela".

Vinicius a insisté sur la nécessité de protéger les joueurs qui évoluent de manière différente sur le terrain, citant Lamine Yamal, la star du Barça, et Julian Alvarez, le joueur de l'Atlético Madrid, comme faisant également partie des joueurs qui devraient être protégés.