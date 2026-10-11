Vinicius Junior a présenté ses excuses à ses coéquipiers du Real Madrid et aux supporters du club, après son expulsion lors de la rencontre face à Villarreal, qui s'est soldée par une victoire du club madrilène (1-0), ce samedi, sur la pelouse du Santiago Bernabeu.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Vinicius Junior a réagi sur les réseaux sociaux à son expulsion lors du match, l'attaquant brésilien ayant publié un bref message sur son compte Instagram, à l'issue de la rencontre, après avoir reçu un carton rouge à la 72e minute.

L'ailier brésilien a écrit : « La joie continue. Je présente mes excuses à mon équipe et à ses supporters », un message dans lequel il mêle la célébration de la victoire du Real Madrid et des excuses pour avoir laissé ses coéquipiers en infériorité numérique durant la phase décisive du match.

L'expulsion de Vinicius est survenue lors de l'une des séquences les plus polémiques de la soirée, après l'entrée en jeu du joueur en seconde période, avant qu'il ne place le ballon au fond des filets dans une action où il semblait que le Real Madrid avait inscrit le deuxième but, mais l'arbitre a annulé le but en raison d'une faute commise par le joueur sur un défenseur de Villarreal, lors du duel qui a précédé la frappe, après avoir tiré les cheveux de Saliba.

Dans la même action, l'arbitre a brandi le carton rouge en direction de Vinicius, contraignant le joueur à quitter la pelouse et à regagner les vestiaires.

L'attaquant brésilien a quitté le terrain visiblement en colère face à la décision arbitrale, à laquelle il a répondu par des gestes de protestation avant de sortir.

L'expulsion a contraint le Real Madrid à défendre son avantage d'un but à zéro à dix joueurs, après que Yann Diomande eut inscrit l'unique but de la rencontre à la 63e minute.

Vinicius Junior a de nouveau exprimé sa colère peu de temps après, en partageant une nouvelle publication dans les stories de son compte Instagram, dans laquelle il a manifesté son mécontentement face au traitement arbitral dont il estime faire l'objet de manière répétée.

La publication comportait un commentaire disant : « Le joueur qui écope toujours des cartons jaune et rouge, c'est Vinicius, quelle honte », accompagné d'une série de photos tirées de différents matchs, dans lesquelles le joueur estime que ses adversaires n'ont pas été avertis malgré des tacles commis contre lui ou des coups qui lui ont été portés.



