Vinicius : nous remporterons la Ligue des champions cette saison, mais la défense de l'Inter nous met en difficulté

Vinicius Junior, vice-capitaine du Real Madrid, a affirmé que son équipe soulèverait le trophée de la Ligue des champions, insistant sur le fait que l'effectif est prêt à remporter le titre, malgré un niveau en deçà des attentes lors des deux dernières saisons.

Vinicius Junior a déclaré, dans des propos rapportés par le Real Madrid : « J'espère que le seizième titre viendra. Nous sommes prêts pour cela. C'est notre compétition. Nous n'avons pas produit de bonnes performances depuis deux ans. Notre premier objectif est de figurer parmi les huit meilleures équipes. Nous sommes toujours motivés pour la Ligue des champions. La saison sera différente des deux dernières en Ligue des champions, et nous la remporterons. »

Vinicius Junior a expliqué que les matches de la Ligue des champions revêtent un caractère différent, assurant que le Real Madrid était prêt à affronter l'Inter, à l'entame de son parcours en phase de ligue cette saison.

Il a ajouté : « C'est toujours différent quand arrive la Ligue des champions. Nous sommes prêts pour ce match face à une grande équipe qui va nous obliger à beaucoup donner. L'Inter est une équipe très solide sur le plan physique, qui défend à cinq défenseurs, et cela nous met généralement en difficulté, mais l'entraîneur a tout préparé. Nous avons quelques absences, et cela nous complique la tâche, mais nous allons tous nous donner à fond, et nous espérons pouvoir offrir cette formidable connexion avec les supporters lors de ces matches. »

Vinicius Junior a qualifié ses deux buts en finales de la Ligue des champions, lors desquelles il a été sacré face à Liverpool et au Borussia Dortmund, de « plus importants » de sa vie, déclarant : « Ce sont les deux buts les plus importants de ma vie. C'est quelque chose qui reste dans l'histoire. Beaucoup de joueurs marquent des buts, mais peu marquent en finale. Et le faire avec le plus grand club du monde est une chose que les supporters, comme moi, n'oublieront pas. »



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