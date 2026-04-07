Vinícius menace de mort un joueur argentin… et la réponse est choquante

Une vive altercation a éclaté entre la star brésilienne Vinícius Júnior et le défenseur de Majorque Pablo Mafiu, lors d'un match qui a réservé une grande surprise avec la victoire 2-1 des locaux face au Real Madrid, au stade Son Moix, dans le cadre de la Liga.

Le match lui-même a été dramatique : Majorque a pris l'avantage grâce à un but de Manu Morlanes en première mi-temps, puis Éder Militão a égalisé pour le Real Madrid à la 88e minute, avant que Fedad Moriki ne marque le but de la victoire dans le temps additionnel, offrant ainsi les trois points à son équipe dans sa lutte pour éviter la relégation.

Les affrontements entre Vinícius et Mafio sont désormais monnaie courante à chaque rencontre entre les deux équipes, mais cette fois-ci, les caméras de « Movistar Plus+ » ont révélé des détails plus tendus et plus violents, qui n’avaient pas été diffusés auparavant.

L'étincelle a jailli après que Vinícius a contesté une décision de l'arbitre, Mafio s'étant alors adressé à lui en disant : « C'est toi qui parles maintenant. »

Dans l'un des moments les plus tendus, le Brésilien a esquivé un coup de pied de son adversaire, puis s'est tourné vers lui et lui a lancé une menace directe : « Je vais te tuer ».

Mais cela ne s'est pas arrêté là : Mafio a reçu un carton jaune après avoir bousculé Vinícius, et lui a répondu avec sarcasme : « Ne fais pas le difficile. Tu pleures beaucoup. »

Quelques minutes plus tard, Mafio a fait le geste du « ballon de plage » (balão de praia), en référence ironique à la défaite de Vinícius face à Rodri pour le Ballon d'or 2024.

L'attaquant brésilien a rapidement rétorqué : « Ballon de plage, oui... Tu fais ça pour passer à la télé, tu vas sûrement passer à la télé. »

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Ces affrontements s'inscrivent dans un contexte historique de tensions entre les joueurs, Mafio ayant déjà tenu des propos provocateurs lors d'interviews précédentes, notamment en plaisantant sur une confrontation avec Vinícius sur un ring de boxe.

Mafio est connu pour son style défensif, à la fois physique et psychologique, qui vise à déconcentrer ses adversaires, ce qu'il a partiellement réussi à faire cette fois-ci malgré les prouesses techniques de Vinícius lors de quelques actions, comme le « cano » (passage entre les jambes).

Ces images suscitent un vif débat dans les médias espagnols, d'autant plus que ces joutes verbales, qui donnent une saveur particulière aux matchs du Real Madrid contre Majorque, sont fréquentes, même si elles s'accompagnent parfois de provocations qui peuvent dépasser les limites de l'esprit sportif.