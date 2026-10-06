Vinicius Junior encaisse un nouveau coup dur

Vinicius Junior a encaissé un nouveau coup en dehors des terrains, après que sa valeur marchande a reculé à 130 millions d'euros, selon la dernière mise à jour des estimations des joueurs sur le site « Transfermarkt ». Il occupe désormais la dixième place parmi les joueurs les plus chers au monde, au moment où son nouveau coéquipier Diomande poursuit son ascension remarquable et se rapproche de dépasser la valeur de la star brésilienne.

Selon le dernier classement de « Transfermarkt », la valeur de Vinicius a baissé de 140 à 130 millions d'euros, après avoir culminé à 200 millions d'euros entre 2024 et 2025, avant d'entrer dans une trajectoire descendante au cours de la dernière période.

Ce recul coïncide avec un début de saison modeste pour Vinicius, qui s'éloigne davantage de la tête du classement occupée par Lamine Yamal et Erling Haaland, dont la valeur marchande s'élève à 220 millions d'euros chacun, tandis que Kylian Mbappé arrive troisième avec 200 millions d'euros.

Michael Olise occupe la quatrième place avec 180 millions d'euros, suivi de Jude Bellingham avec 160 millions, puis de Pedri avec 150 millions, alors que la valeur de João Neves, Khvicha Kvaratskhelia et Vitinha s'élève à 140 millions d'euros chacun, avant que Vinicius ne vienne en dixième position.

Le recul ne se limite pas à l'éloignement de Vinicius du sommet, car il est désormais menacé de perdre sa place parmi les dix premiers, après que la valeur marchande de l'Ivoirien Diomande, arrivé au Real Madrid cet été, a bondi de 90 à 120 millions d'euros lors de la dernière mise à jour.

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Avec un écart de seulement 10 millions d'euros, Diomande se trouve désormais à un pas de rattraper son coéquipier brésilien, au moment où la forte hausse de sa valeur lors de la dernière mise à jour laisse entrevoir la possibilité de dépasser Vinicius si la courbe actuelle se maintient.