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Vinicius Junior, star de la sélection brésilienne, a fêté le premier triplé de sa carrière internationale lors de la large victoire contre Singapour (7-0), ce mardi, en match amical international. Il a également expliqué les raisons de sa colère après son remplacement en seconde période.

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La star du Real Madrid a reconnu, dans des déclarations à la chaîne de télévision Globo, que le niveau technique de l'adversaire était très modeste, mais il a salué la manière dont les joueurs de la Seleção ont abordé la rencontre.

« C'est la première fois que je marque trois buts en un seul match sous le maillot du Brésil, et j'espère que ce sera la première d'une longue série », a déclaré Vinicius.

Il a ajouté : « Nous sommes entrés dans le match avec concentration, et nous savions que l'adversaire était largement inférieur à nous, mais nous devions nous rendre la tâche facile. Nous aurions pu marquer davantage de buts. Je suis content du match et de la victoire, et maintenant nous devons retourner dans nos clubs et être prêts à 100 % en mars. »

Vinicius est revenu sur les raisons de son énervement et sur les gestes qu'il a adressés au staff technique lors de son remplacement en seconde période. Il a expliqué qu'il avait convenu au préalable de quitter le terrain, mais qu'il se sentait bien pendant la rencontre et souhaitait continuer à jouer face à la sélection asiatique.

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« Oui, j'avais convenu de jouer 15 ou 20 minutes supplémentaires, et je voulais rester sur le terrain, mais Alan avait besoin de jouer et de disputer son premier match », a poursuivi la star du Real Madrid.

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Il a enchaîné : « Tout le monde veut jouer et disputer son premier match, c'est une période de préparation. Le sélectionneur a fait travailler tous les joueurs, tout le monde a participé aux matchs, et nous devons commencer à préparer la liste de la sélection en vue de la Copa América, qui approche. »

Carlo Ancelotti devrait de nouveau réunir les joueurs de la Seleção en mars de l'année prochaine, lors de la prochaine trêve internationale.

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L'identité des deux sélections que le Brésil affrontera lors de cette prochaine fenêtre n'est pas encore connue, mais la Confédération brésilienne de football prévoit d'affronter au moins une sélection européenne, même si rien n'est encore acté.

Le récital de Vinicius n'a pas été le seul fait marquant de la rencontre, puisque le sélectionneur Carlo Ancelotti était absent de la zone technique. Il avait été expulsé lors du match précédent face au Japon, pour avoir contesté la décision de l'arbitre de ne pas siffler de faute en faveur de João Gomes sur l'action ayant amené le but de la victoire japonaise dans le temps additionnel.

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Raphinha a lui aussi été expulsé lors de la même séquence, après avoir protesté contre la décision de l'arbitre. Ancelotti et l'attaquant du FC Barcelone ont donc dû suivre la rencontre face à Singapour depuis les tribunes, tandis que son adjoint dirigeait la sélection depuis le banc.