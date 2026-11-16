Vinicius Jr assume la pression avec le Brésil et promet de protéger Endrick et Estevao des critiques

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Vinicius Junior a lancé un appel à la nouvelle génération de talents brésiliens, affirmant être prêt à assumer l’immense pression liée à la représentation du Brésil. La star du Real Madrid a reconnu avoir peiné à retrouver son meilleur niveau après une élimination décevante en Coupe du monde, mais elle est désormais déterminée à protéger les jeunes espoirs du pays.

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Vinicius prend un rôle de leader avec le Brésil

Lors d’une prise de parole franche, alors qu’il se trouvait à Singapour avec la sélection, Vinicius a montré qu’il était conscient de son statut de vétéran au sein du groupe, malgré ses 26 ans seulement. Alors qu’une nouvelle génération de talents, emmenée par Endrick et Estevao, fait son apparition, l’ailier estime qu’il lui revient d’essuyer le plus gros des critiques afin que ses jeunes coéquipiers puissent jouer libérés. Il mesure les attentes qui pèsent sur lui en tant que star mondiale et vainqueur de la Ligue des champions à plusieurs reprises.

« Les plus jeunes doivent venir ici pour prendre du plaisir, s’amuser et jouer sans responsabilité », a déclaré Vinicius, cité par Globo Esporte. « J’ai déjà disputé deux Coupes du monde et c’est à moi d’assumer la plus grande responsabilité, parce que j’ai plus d’expérience, parce que je suis l’un des meilleurs joueurs du monde. Je peux déjà endosser ce rôle pour que des jeunes comme Endrick, Estevao et les autres puissent apprendre et progresser, tandis que Raphinha, Marquinhos, Magalhaes, Bruno Guimaraes et moi les protégeons et assumons cette responsabilité. »

Un nouvel état d’esprit avec le Brésil

L’attaquant a reconnu qu’il lui avait fallu du temps pour devenir un leader, admettant avoir auparavant eu du mal à aborder les matches amicaux internationaux avec la même intensité que les rencontres officielles. Il a souligné que le public brésilien exige l’excellence quelle que soit l’occasion et qu’il a désormais eu un déclic pour être pleinement prêt à chaque match sous le maillot de son pays.

« Les critiques après la Coupe du monde sont normales. Les supporters attendent quatre ans pour gagner la Coupe, et nous avons déçu tout le pays qui nous soutenait. Je reçois des critiques depuis mes 16 ans, quand j’ai été vendu au Real Madrid. J’ai appris que chacun dit ce qu’il veut et que je dois retenir ce qui est bon pour moi », a-t-il ajouté.

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« J’ai mal joué lors de nombreux matches en sélection. Au club, on a l’habitude de disputer les matches amicaux comme n’importe quel autre match, et il m’a fallu du temps pour comprendre qu’en sélection, les matches amicaux sont comme la Coupe du monde et que je dois être prêt. Les supporters se moquent du fait que ce ne soit qu’un match amical. Je dois entrer sur le terrain, marquer des buts et faire gagner l’équipe. Il m’a fallu du temps pour comprendre cela. »

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Retour sur une période difficile après la Coupe du monde

Vinicius n’a pas esquivé l’autocritique en évoquant sa récente baisse de régime en club . Il a reconnu que le choc émotionnel provoqué par l’élimination précoce du Brésil face à la Norvège lors de la Coupe du monde 2026 l’avait conduit à relâcher ses efforts. De son propre aveu, il a privilégié le temps passé en famille et la récupération mentale plutôt que son programme d’entraînement habituellement rigoureux pendant l’intersaison, ce qui s’est traduit par un début de saison plus lent en Espagne.

« Je pense que je ne me suis pas aussi bien préparé après la Coupe du monde, parce que son impact est immense pour nous tous, les Brésiliens. Perdre si tôt, c’est quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas. J’ai donc profité des vacances pour vraiment me faire plaisir, me reposer, me changer les idées et passer plus de temps avec ma famille. J’ai fini par m’entraîner moins que ces dernières années », a révélé le joueur du Real Madrid.

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Le travail avec Carlo Ancelotti

L’attaquant a également évoqué sa relation avec Carlo Ancelotti, se réjouissant de la présence de l’Italien au sein de la sélection. Après avoir travaillé étroitement avec lui dans la capitale espagnole, Vinicius attribue à l’entraîneur expérimenté la transformation de sa carrière et ses progrès en efficacité devant le but, en club comme en sélection.

« J’ai toujours eu beaucoup d’affection pour lui. Il a changé mon histoire au Real Madrid et dans le football. Il m’a toujours défendu et guidé de la meilleure manière », a expliqué l’attaquant. « Quand j’ai appris qu’il allait rejoindre la sélection brésilienne, j’étais heureux parce que je savais que mes statistiques allaient s’améliorer. J’en suis déjà à mon dixième but avec lui, alors qu’auparavant je n’en avais marqué que six. Nous devons faire moins d’erreurs, accomplir les choses en peu de temps, et je ne doute pas qu’il trouvera notre meilleure équipe et notre meilleur système pour que nous jouions comme des Brésiliens. »