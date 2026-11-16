Vinicius : « J'ai commis une erreur envers le Brésil, et j'ai appris cette leçon au Real Madrid »

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Vinicius Junior, star du Real Madrid, a affirmé accepter les critiques visant actuellement les cadres de la sélection brésilienne.

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Interrogé sur son doublé face au Japon malgré la défaite de la Seleção, Vinicius a déclaré, dans des propos relayés par le quotidien espagnol AS : « Les deux buts sont importants, mais nous sommes frustrés de ne pas avoir pu gagner le match. Cela dit, nous sommes dans une période de préparation avec beaucoup de nouveaux joueurs, et nous apprenons encore à nous connaître. »

Il a ajouté : « Le Japon comptait 15 ou 16 joueurs ayant disputé la Coupe du monde, alors que nous n'en avions pas autant. C'était une bonne expérience, et nous apprenons des sélections que nous avons affrontées. »

L'arbitrage face au Japon

Au sujet des décisions arbitrales lors du match contre le Japon, Vinicius a expliqué : « Nous avons quitté le terrain frustrés par le résultat et par les décisions de l'arbitre, mais cela ne nous préoccupe pas outre mesure. Nous parcourons de longues distances pour disputer des matchs et remporter des victoires. »

Et d'insister : « La responsabilité nous incombe toujours, à nous les joueurs, et nous aurions pu faire davantage. Désormais, nous sommes concentrés sur le match contre Singapour. »

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Les critiques visant la sélection

Évoquant les critiques dont la sélection brésilienne fait actuellement l'objet, Vinicius a déclaré : « Les critiques sont normales en ce moment. Le Brésil n'a plus gagné la Coupe du monde depuis longtemps, et nous avons été éliminés tôt du tournoi. Il est normal que tout le monde parle et donne son avis, et que les joueurs qui sont passés par ici disent ce qu'ils pensent. »

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Il a poursuivi : « Mais je rencontre souvent Ronaldinho, Ronaldo et d'autres joueurs qui parlent de nous en bien. Nous devons écouter les personnes qui nous veulent du bien. Nous sommes tristes de ne pas avoir obtenu les résultats auxquels nous aspirions, mais nous traversons une phase de renouvellement avec de nombreux jeunes joueurs. »

Avant d'ajouter : « Les supporters réclament de nouveaux joueurs, le sélectionneur répond à ces demandes et leur donne leur chance, puis ces mêmes supporters se mettent à protester. C'est leur droit, bien sûr, mais nous subirons ces critiques jusqu'à ce que nous trouvions notre style de jeu. »

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Il a enchaîné : « D'ici la Copa América, nous devons atteindre notre meilleur niveau possible et trouver notre identité sur le terrain. Le temps passe vite, et la compétition approche à grands pas. »

Les critiques après le Mondial

Il a ensuite déclaré : « Les critiques après une Coupe du monde sont normales. Les supporters attendent 4 ans pour remporter le titre, et nous avons déçu tout un pays. Je reçois des critiques depuis l'âge de 16 ans, quand je suis arrivé au Real Madrid, et j'ai appris que chacun dit ce qu'il veut et que je dois retenir ce qui m'est utile. »

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Il a poursuivi : « J'ai livré de mauvaises prestations lors de nombreux matchs avec la sélection. J'abordais les matchs amicaux internationaux comme s'il s'agissait de simples matchs que je disputais avec mon club, et il m'a fallu du temps pour comprendre que les matchs amicaux avec la sélection sont comme des matchs de Coupe du monde. »

Et de développer : « Je dois toujours être prêt, car les supporters se moquent de savoir que ce n'est qu'un match amical. Je dois entrer sur le terrain, marquer des buts et aider l'équipe à gagner. Il m'a fallu du temps pour le comprendre : je venais pour profiter du moment et passer du temps avec mes amis, et j'ai fini par perdre beaucoup de concentration. »

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Il a précisé : « J'ai changé de mentalité et j'ai disputé deux bonnes Coupes du monde, mais je n'ai pas été au niveau au moment décisif. Lors de la prochaine Coupe du monde, j'aurai 30 ans, j'aurai plus d'expérience et je comprendrai mieux les matchs, mais les supporters continueront de me critiquer jusqu'à ce que nous gagnions. »

Vinicius assume ses responsabilités

Sur l'ampleur de la pression qui pèse sur les joueurs de la Seleção, la star du Real Madrid a insisté sur la nécessité de permettre aux jeunes joueurs de prendre du plaisir sans les charger de grandes responsabilités.

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Il a poursuivi : « Les plus jeunes doivent venir en sélection pour prendre du plaisir, s'amuser et jouer sans porter de responsabilités. J'ai déjà disputé deux Coupes du monde, c'est donc à moi qu'incombe la plus grande responsabilité, parce que j'ai plus d'expérience et parce que je suis l'un des meilleurs joueurs du monde. »

Il a complété : « Je peux désormais assumer ce rôle, afin que de jeunes joueurs comme Endrick, Estêvão et d'autres puissent apprendre et progresser, pendant que Raphinha, Marquinhos, Magalhães, Bruno Guimarães et moi assumons la responsabilité de mener l'équipe et de défendre les couleurs de la sélection. »

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Sa relation avec Ancelotti

À propos de sa relation avec Carlo Ancelotti, Vinicius a déclaré : « J'ai toujours eu une grande estime pour lui. Il a changé ma carrière au Real Madrid et dans le football en général. Il me défendait constamment et me guidait de la meilleure des manières. »

Il a conclu : « Quand j'ai appris qu'il allait prendre les rênes de la sélection, j'étais heureux, car je savais que mes statistiques allaient s'améliorer. J'ai déjà marqué 10 buts avec lui, alors que je n'en avais inscrit que 6 auparavant. Nous devons commettre moins d'erreurs et mieux faire les choses en peu de temps, et je n'ai aucun doute qu'il trouvera le meilleur onze et la meilleure manière de jouer pour la sélection, afin que nous puissions jouer à la brésilienne. »