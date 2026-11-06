Vinicius fuit l'enfer de Mestalla pour Dubaï

Le Brésilien Vinicius Junior sera absent lors de la confrontation entre le Real Madrid et Valence, prévue samedi prochain au stade Mestalla, en raison d'une suspension de 4 matchs, qu'il a écopée après son expulsion et les protestations qui ont suivi lors du match des Merengues face à Villarreal, disputé le 10 octobre dernier au stade Santiago Bernabéu.

Selon le journal espagnol « Marca », l'attaquant du Real Madrid a été sanctionné d'une suspension de 4 matchs, une sanction que tout le monde au sein de la cité de Valdebebas, à commencer par le joueur lui-même, a jugée excessive et disproportionnée par rapport aux faits.

La confrontation face à Valence, prévue ce week-end au stade Mestalla, sera le dernier match pour lequel le Portugais José Mourinho sera privé des services de son ailier gauche, sachant que la relation de Vinicius avec les supporters de l'équipe locale n'est pas exempte de tension et de complexité.

La star brésilienne avait déjà accusé les supporters de Valence de racisme à son égard, un épisode apparu dans un film documentaire qui avait suscité la colère des supporters du club espagnol.

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Vinicius a par ailleurs été expulsé lors de deux de ses trois dernières visites au stade Mestalla, dans une ambiance marquée par une forte tension entre le joueur du Real Madrid et les supporters locaux.

Vinicius sera totalement éloigné des villes de Valence et de Madrid lors du match de samedi, puisqu'il se trouve actuellement à Dubaï, située à environ 6 000 kilomètres par voie aérienne de l'Espagne, et ce dans le cadre d'un accord commercial entre le Real Madrid et l'émirat de Dubaï.

L'international brésilien profite de sa présence au Moyen-Orient pour tourner une série de publicités touristiques promotionnelles pour Dubaï, en vertu d'un accord conclu par le club madrilène en 2023.

Les visites des joueurs du Real Madrid à Dubaï pour participer à diverses activités promotionnelles sont récurrentes, mais la suspension imposée à Vinicius a offert cette fois une occasion idéale de concrétiser ce déplacement.

Le joueur brésilien doit se rendre directement de Dubaï au rassemblement de la sélection de son pays, en vue de la trêve internationale qui débute lundi prochain, la sélection du Brésil disputant deux matchs face au Japon le 14 novembre et face à Singapour le 17 du même mois, deux destinations plus proches de Dubaï que de Madrid.