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Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a dévoilé sa composition d'équipe pour affronter le PSV Eindhoven ce mardi soir au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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Le Real Madrid compte 12 points (un sans-faute) et occupe la deuxième place du classement, devancé uniquement à la différence de buts par le leader, le Paris Saint-Germain, tandis que le PSV Eindhoven pointe au 25e rang avec 4 points.

Le technicien portugais a choisi d'associer le Brésilien Vinicius Junior et l'Ivoirien Yan Diomande dans l'attaque merengue.

Diomande, arrivé au Real Madrid l'été dernier, s'est nettement illustré lorsqu'il a été titularisé ces derniers temps, en raison de la suspension de quatre matchs en Liga de Vinicius Junior. Mourinho a toutefois décidé de les aligner ensemble, laissant Jude Bellingham sur le banc.

Comme à son habitude, la star française Kylian Mbappé mène l'attaque merengue, avec derrière lui Vinicius Junior, Yan Diomande et le Turc Arda Güler.

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La défense réserve elle aussi des surprises, avec la titularisation d'Antonio Rüdiger et d'Éder Militão aux dépens du duo Dean Huijsen et Ibrahima Konaté, qui a disputé la plupart des matchs du club madrilène cette saison.

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La composition complète du Real Madrid :

Gardien : Courtois.

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Défense : Valverde, Militão, Rüdiger, Cucurella.

Milieu : Tchouaméni, Bernardo Silva, Güler.

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Attaque : Vinicius Junior, Diomande, Mbappé.

De son côté, le PSV Eindhoven aligne l'équipe suivante :

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Gardien : Kovář.

Défense : Dest, Gertruida, Obispo, Kostić.

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Milieu : Wanner, Sano, Mainance.

Attaque : Van Bommel, Perišić, Til.

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Le Real Madrid a entamé sa campagne de Ligue des champions cette saison en trombe, avec un sans-faute lors de ses quatre premiers matchs de la phase de ligue. Il a d'abord battu l'Inter Milan 2-1, puis s'est imposé à l'extérieur face à la Roma 4-3, avant de dominer Leipzig 4-1 et de ramener une nouvelle victoire de la pelouse de l'AEK Athènes 3-2. Avec 12 points, il confirme son statut parmi les principaux prétendants au titre avant d'affronter le PSV Eindhoven.

De son côté, le PSV Eindhoven n'a pas connu un départ aussi tonitruant. Il a ouvert son parcours par un match nul 1-1 face au Chakhtar Donetsk, puis s'est incliné 1-0 contre Leipzig, avant de décrocher son premier succès en battant Porto 1-0 au Portugal. Il a ensuite concédé une défaite à domicile face au Club Bruges 2-1. Avec 4 points en quatre matchs, il doit obtenir un résultat positif face au Real Madrid pour renforcer ses chances de se qualifier pour la phase à élimination directe.