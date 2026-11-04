Vinicius attire tous les regards : va-t-il rééditer son exploit d'Athènes ?

Tous les regards se tournent vers Vinicius Junior, l'ailier du Real Madrid, avant la rencontre face à l'AEK Athènes en Ligue des champions, dans l'attente de ce que proposera la star brésilienne dans la ville qui a été le théâtre de l'un de ses meilleurs matches de la saison dernière, à un moment où il traverse une période difficile, alors que la concurrence pour sa place de titulaire s'intensifie en raison de l'excellente forme de l'Ivoirien Diomande.

Vinicius se remémore les souvenirs de sa dernière visite à Athènes, le 26 novembre 2025, lorsqu'il avait mené le Real Madrid à la victoire face à l'Olympiakos sur le score de 4-3, après avoir livré une prestation exceptionnelle et délivré deux passes décisives à son coéquipier Kylian Mbappé, la plus marquante intervenant après un superbe crochet effacé au défenseur Panagiotis Retsos.

Mais le tableau a beaucoup changé un an plus tard, puisque le Brésilien n'a pas affiché le niveau attendu de lui et se voit désormais contraint de profiter de la rencontre face à l'AEK Athènes pour retrouver son éclat, d'autant que la Ligue des champions représente une occasion importante de compenser son absence de quatre matches en championnat espagnol pour cause de suspension.

Diomande menace la place de Vinicius

Prochains matchs AEK Ligue des Champions 12:45 RMA Regarder

L'importance de ce match intervient dans un contexte de pression croissante sur Vinicius, après que Diomande est parvenu à afficher un niveau remarquable, qui en a fait un véritable concurrent pour sa place dans le onze titulaire.

Le joueur ivoirien a inscrit des buts lors de trois de ses quatre derniers matches face à Séville, Leipzig et Racing, et il a également livré une prestation remarquée face au Barça lors du Clasico, bien qu'il n'ait pas marqué.

José Mourinho avait adressé un message clair lorsqu'il a été interrogé sur Vinicius, affirmant que le joueur qui veut conserver sa place de titulaire sans contestation doit le prouver par son niveau et ses performances sur le terrain.

Des chiffres qui révèlent le recul de la star brésilienne

Selon ce qu'a rapporté le rapport du journal espagnol « AS », le recul de Vinicius apparaît clairement dans ses statistiques, notamment en matière de dribbles et d'efficacité devant le but.

Le Brésilien réussit un dribble toutes les 28 minutes, contre une fois toutes les 25 minutes pour Kylian Mbappé, tandis que Diomande se distingue avec un dribble réussi toutes les 17 minutes.

Sur le plan de la finition, Vinicius a eu besoin de 27 tirs pour inscrire son unique but face à la Real Sociedad au mois d'août dernier, alors que Jude Bellingham a marqué quatre buts avec le même nombre de tentatives.

Arda Güler a marqué trois buts en 25 tirs, tandis que Diomande a inscrit ses quatre buts en 17 tentatives seulement, des chiffres qui reflètent la différence d'efficacité offensive entre les joueurs.

Malgré cela, le Real Madrid et Mourinho continuent de s'appuyer sur Vinicius, considéré comme l'un des éléments les plus importants de l'équipe, et œuvrent pour l'aider à retrouver son niveau habituel, avec la conviction qu'il est possible de trouver des solutions permettant à l'équipe de bénéficier des capacités des joueurs ensemble, d'autant que Diomande peut également évoluer sur le flanc droit.

Le principal défi qui attend Vinicius reste de retrouver l'image qu'il avait affichée lors de sa dernière visite à Athènes, lorsqu'il était la première source de danger du Real Madrid, à un moment où la concurrence au sein de l'équipe est devenue plus féroce que jamais.