Celui qui porte le maillot du Real Madrid ne serait-il pas Vinicius Junior ? Une question folle a déferlé sur les réseaux sociaux au Brésil et s'est transformée en une théorie du complot terrifiante affirmant que la star brésilienne a disparu dans des circonstances mystérieuses et a été remplacée par un sosie pour honorer ses contrats publicitaires, dans un silence et une indifférence totale de la part du joueur, de ses proches et de son club.

Le tatouage de la cuisse allume l'étincelle

La première étincelle de cette histoire absurde a jailli en septembre 2026 sur des forums brésiliens et des comptes de l'application TikTok, après que certains utilisateurs eurent remarqué des différences physiques apparues chez le joueur.

Les promoteurs de la théorie soutiennent que Vinicius, apparu au rassemblement de la sélection du Brésil lors du match contre l'Australie, ne possède pas le même tatouage de la cuisse que celui de Vinicius, le joueur du Real Madrid, considérant que les changements esthétiques apparus sur son visage constituent une preuve qu'il ne s'agit pas de la même personne.









De la CIA à l'invasion rampante

La théorie ne s'est pas arrêtée aux limites de la ressemblance et du tatouage, mais a évolué vers des scénarios encore plus fous : un compte célèbre du site « X » portant le nom @BlackBondPtv a prétendu qu'il existait une théorie affirmant que l'Agence centrale de renseignement américaine, la famille Rothschild et les élites dirigeantes avaient tué Vinicius et l'avaient remplacé après la Coupe du monde.

Certains sont même allés plus loin et ont relié la transformation physique du joueur à ce qu'ils ont appelé « l'invasion extraterrestre rampante » présumée durant la Coupe du monde afin d'enlever Vinicius et Neymar, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Marca ».

Une vidéo s'est largement répandue à travers le monde, montrant une femme du nom de Fu Bahiana qui déclare : « Je dois vous dire que j'ai de nouveau rêvé d'êtres extraterrestres envahissant le stade de football de Miami, et j'ai vu clairement comment ils ont enlevé les joueurs à bord du premier vaisseau arrivé. J'étais à l'intérieur de ce vaisseau, et lorsque je suis montée, le vaisseau mère est arrivé et a enlevé des milliers de personnes dans le stade. J'ai vu des cris, des pleurs et des souffrances innombrables. »









Une indifférence totale de Madrid

Malgré la large diffusion de ces histoires dénuées de sens, les proches du joueur et le Real Madrid lui-même ignorent totalement ces « fausses informations » et les considèrent comme de simples inepties numériques ne méritant même pas la peine d'une réponse, au moment où ces théories continuent de récolter des millions de vues sur Internet.







