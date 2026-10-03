Nelo Vingada, l'ancien sélectionneur de l'équipe du Portugal, estime que Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection, ne mérite pas de « traitement de faveur », soulignant la similitude entre sa crise avec Jorge Jesus et le différend entre Mohamed Salah, capitaine de la sélection égyptienne, et son entraîneur Hossam Hassan.

Ronaldo a provoqué un grand émoi au Portugal après avoir quitté le rassemblement de la sélection mercredi dernier, avant le match contre le Danemark dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA, pour protester contre sa non-participation lors du match face à la Norvège, ainsi que contre les déclarations enflammées de Jesus, dans lesquelles il affirmait être « le seul et unique décideur en matière de composition d'équipe ».

« Les deux ont eu tort »

Jesus avait promis à Ronaldo de jouer lors du match contre la Norvège, et lui avait effectivement demandé de s'échauffer en seconde période, ce qui a duré environ 30 minutes sans que le joueur n'entre finalement en jeu.

Interrogé sur le fait de savoir si Jesus avait commis une erreur par ce comportement envers le capitaine de la sélection, Vingada a déclaré, dans des propos accordés à Kooora: « Lorsqu'on est face à une crise d'une telle ampleur, mon regard et mon expérience me disent que les deux parties portent une responsabilité, et que quelque chose s'est mal passé. »

Il a ajouté: « Ce que nous savons, c'est que l'entraîneur a dit que Ronaldo jouerait 25 ou 30 minutes. De mon point de vue, il est difficile et peu judicieux de faire de telles promesses, car personne ne sait ce qui peut arriver pendant le match. »

L'homme de 73 ans a poursuivi: « Le problème, c'est que Ronaldo a continué à s'échauffer pendant 30 minutes, que l'entraîneur ne l'a pas fait entrer en jeu, et qu'il ne lui a même pas adressé le moindre mot. »

En revanche, Vingada a adressé un reproche à Ronaldo, précisant: « Lorsqu'il a quitté le terrain (en colère), il était certain qu'un gros problème allait survenir. Les deux parties portent donc une responsabilité, au vu de leurs positions respectives. Et toutes deux ont posé des gestes qui ont conduit à la confrontation. »

Pas d'exceptions en sélection

Interrogé sur le fait de savoir si Ronaldo méritait un traitement de faveur avec la sélection portugaise, compte tenu de sa longue histoire, Vingada a expliqué: « Ronaldo, en tant que joueur et capitaine, assume de plus grandes responsabilités, mais au final il doit être traité comme les autres. »

Mais il a ajouté: « Bien sûr, il mérite non pas un traitement de faveur, mais une relation différente, au vu de son statut et de tout ce qu'il a apporté. »

Au sujet de son avis sur les déclarations d'Arturo Vidal, ancienne star de la sélection chilienne, dans lesquelles il affirmait que « Ronaldo a le droit de faire ce qu'il veut », le sélectionneur portugais chevronné a commenté: « C'est l'avis de quelqu'un qui, lui aussi, voulait obtenir des privilèges particuliers lorsqu'il était joueur. »

Vingada, qui a dirigé la sélection portugaise pendant 6 mois en 1993, a poursuivi: « Les grands joueurs et les stars doivent être des exemples pour les autres. Sur le plan professionnel, personne ne peut critiquer Ronaldo ni remettre en cause ce qu'il a apporté. Quant à moi, j'estime qu'Arturo Vidal ne fait pas une bonne analyse de la situation. »

« Ronaldo n'est plus ce qu'il était »

À propos des articles de presse selon lesquels Jesus envisageait d'adresser des excuses publiques à Ronaldo, Vingada a commenté: « Je vais parler de ce que j'aurais fait si j'avais été à la place de Jesus. Par le passé, j'ai été sélectionneur principal de toutes les catégories des sélections nationales, et j'ai parfois rencontré quelques problèmes ou divergences de points de vue sur certaines situations. »

L'entraîneur, qui a déjà dirigé le Zamalek en Égypte et le Wydad au Maroc, a poursuivi: « Je pense que juste après ce qui s'est passé entre Jesus et Ronaldo, si les deux s'étaient assis et s'étaient parlé en tête-à-tête, ils auraient pu éviter ce très gros problème. »

Interrogé sur le fait de savoir si Ronaldo représentait un fardeau pour la sélection portugaise, Vingada a expliqué: « Ronaldo joue aujourd'hui, bien sûr, d'une manière différente d'avant. Il a plus d'expérience, mais il est devenu moins rapide. Il est donc important de tirer de lui le meilleur de ce qu'il peut offrir. Et je pense que si les deux parties s'étaient parlé avec franchise et ouverture, elles auraient pu éviter cette situation. »

Et sur la question de savoir si Ronaldo devait accepter l'idée d'être remplaçant, il a commenté: « Je tiens à préciser que la décision de l'entraîneur quant à la manière de communiquer avec le joueur ou de lui parler doit se faire dans un cadre privé, et il n'est pas nécessaire de sortir dans les médias pour fournir des explications. »

Il a enchaîné: « L'entraîneur a dit ici qu'il avait parlé avec le joueur et que Ronaldo avait accepté son point de vue, mais pendant le match, l'entraîneur n'a pas respecté ce qui avait été convenu. »

« Messi a évité le piège de Ronaldo »

Au sujet du contraste entre la manière dont Lionel Messi a fait ses adieux à l'Argentine et celle de Ronaldo avec le Portugal, Vingada a ajouté: « Messi a toujours été peu présent et possède une personnalité différente. Sa faible présence sur les réseaux sociaux lui a d'ailleurs évité de nombreux problèmes potentiels. »

Il a complété ses propos à Kooora en déclarant: « Aujourd'hui, Messi et son entourage ont pris une bonne décision en lui offrant de magnifiques adieux avec la sélection nationale. Malheureusement, même si les choses s'arrangeaient pour Ronaldo à ce stade, cela ne serait pas du même niveau. »

Interrogé sur le fait de savoir si cela signifiait que Messi était plus intelligent que Ronaldo, il a expliqué: « Messi et son entourage ont été plus réalistes, et ont posé tous les gestes en adéquation avec les désirs et le statut du joueur, ainsi qu'avec le statut de la sélection argentine. »

« Ronaldo et Salah vivent la même crise »

À propos de la comparaison entre les situations de Ronaldo et de Salah, Vingada « ne voit pas de grande différence ».

L'ancien directeur technique de la Fédération égyptienne de football a expliqué: « Nous avons deux grands joueurs et deux personnes formidables, qui vivent des circonstances similaires, et les personnalités de Hossam Hassan et de Jorge Jesus se ressemblent de la même manière. »

Salah a quitté le rassemblement de la sélection égyptienne après le match contre l'Angola, en raison de son opposition à son remplacement après 60 minutes, ainsi que des déclarations de Hossam Hassan à l'encontre du gardien blessé Mohamed El-Shenawy, selon des sources égyptiennes.

Et bien que Hassan ait déclaré que Salah reviendrait en sélection lors du match amical contre l'Afrique du Sud, et que son absence lors du match contre le Soudan du Sud s'expliquait par sa volonté d'éviter de jouer sur une « pelouse synthétique », la star de Trabzonspor s'est rendue en Turquie pour reprendre les entraînements de son équipe, ce qui a confirmé les informations faisant état d'un différend avec le sélectionneur de l'Égypte.

Vingada a conclu ses propos à Kooora en déclarant: « J'espère que tout le monde tirera des leçons de ce qui s'est passé ici au Portugal, et que cela ne se reproduira nulle part ailleurs. Le football, et ces joueurs formidables, doivent toujours rester dans notre mémoire pour toutes les choses exceptionnelles qu'ils ont offertes sur le terrain. »