15 avril 2026 : Vincent Kompany critique sur un ton inhabituellement sévère un carton jaune, qu’il estime avoir reçu totalement à tort pendant le quart de finale retour mouvementé de Ligue des champions contre le Real Madrid. Selon lui, celui-ci n’était tout simplement « pas correct », « quand on voit ce qui se passe sur le terrain, combien de personnes râlent et ce qu’elles disent ».

Kompany avait été averti par l’arbitre Slavko Vincic pour ses protestations, immédiatement après le but de Kylian Mbappé pour le 3-2 provisoire du Real Madrid juste avant la mi-temps. L’entraîneur du Bayern s’était emporté parce que son défenseur Josip Stanisic était au sol dans la moitié de terrain du Real lors de l’action du but, après un choc douloureux avec Antonio Rüdiger. Même après le but, Stanisic s’est encore tordu de douleur quelques instants sur la pelouse.

Le résultat, lui, est resté inchangé et a eu une suite amère pour le Belge : c’était son troisième carton jaune dans la compétition, ce qui a entraîné une suspension pour la demi-finale aller contre le Paris Saint-Germain. Après coup, et même déjà auparavant, Kompany a réclamé avec véhémence un changement de règle.

Kompany souhaite un changement de règle concernant les suspensions pour accumulation de cartons jaunes en Ligue des champions

« Dans ce nouveau format de ligue, il y a tellement de matches et malgré cela, c’est si strict avec les trois cartons jaunes », a déclaré Kompany sur DAZN. Dès la conférence de presse avant le match retour contre le Real, Kompany s’était prononcé en faveur d’une adaptation par l’UEFA de son règlement sur les suspensions pour cartons jaunes dans la reine des compétitions. Avec l’approche actuelle, il est « très difficile » de traverser une saison de Ligue des champions sans suspension. « Trois cartons jaunes pour un défenseur central : si tu vas aussi loin et que tu n’en as pris que trois, c’est que tu as fait du bon travail. Et pourtant, tu peux être suspendu pour la demi-finale, je trouve ça dur », a déclaré Kompany.

L’UEFA a désormais entendu l’entraîneur du Bayern. À l’avenir, une suspension ne tombera qu’après le quatrième avertissement. La raison : depuis l’introduction du système de ligue, il y a tout simplement plus de matches pour tous les participants à une coupe d’Europe.