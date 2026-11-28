Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

La nouvelle blessure de Jamal Musiala aurait apparemment pu être évitée. Vincent Kompany aurait même exprimé des réserves. Le Bayern Munich sera encore longtemps privé de lui.

Nouveau coup dur pour Jamal Musiala : après les débats publics sur son état de santé impliquant les dirigeants du Bayern, dont Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge , le joueur offensif, déjà éprouvé par les blessures, s'est de nouveau blessé à la cuisse droite en milieu de semaine et ne devrait plus jouer cette année.

Musiala sera de nouveau absent « jusqu'à nouvel ordre », a annoncé le Bayern Munich vendredi. Plusieurs médias évoquent une indisponibilité de quatre à six semaines. Et cette blessure aurait apparemment pu être évitée.

En effet, selon les informations concordantes de Bild et de Sky, Musiala ressentait déjà une gêne à la cuisse lors de son entrée en jeu lors du match nul 1-1 contre le FC Cologne . Il s'était blessé à cette même cuisse en sélection en septembre et avait ensuite été absent environ deux mois.

Publicité Publicité

Musiala aurait néanmoins absolument voulu jouer contre Lille en Ligue des champions, en raison d'un effectif réduit et des débats autour de sa maladie des absences, qui avaient pris une nouvelle dimension après les propos de Rummenigge laissant entendre qu'il pourrait ne jamais retrouver son ancien niveau.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Kompany aurait exprimé ses réserves à Musiala

Selon Sky, les marqueurs inflammatoires de Musiala étaient élevés après le match contre Cologne. L'entraîneur Vincent Kompany aurait eu des réserves quant à sa participation face à Lille et les lui aurait exprimées lors d'un entretien en tête-à-tête. Musiala aurait toutefois insisté pour jouer.

Lors de la première défaite de la saison en France (1-2), Musiala est entré à la 76e minute à la place de Tom Bischof. C'est durant les minutes restantes que sa blessure se serait de nouveau manifestée. Après l'intensification des douleurs, une IRM a confirmé la mauvaise nouvelle.

Publicité

Vincent Kompany perd ainsi de nouveau un élément important dans un secteur offensif déjà décimé par les blessures. Avant Musiala, Harry Kane et Ismael Saibari avaient déjà vu leur année sportive 2026 s'achever prématurément en raison de ruptures du ligament de la syndesmose. Tous deux manqueront également une grande partie du printemps.

Le Bayern Munich a tout de même annoncé de bonnes nouvelles vendredi. Après les blessures musculaires subies fin octobre et début novembre, Serge Gnabry et Alphonso Davies ont repris l'entraînement collectif et pourraient encore jouer un rôle important dans la dernière ligne droite de l'année.