« Villa 2.0 ! » : John McGinn révèle le secret de l’ascension rapide d’Aston Villa avant le choc face à Barcelone

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Le capitaine d’Aston Villa, John McGinn, assure que son équipe peut poser de sérieux problèmes à Barcelone lors de leur rencontre au Spotify Camp Nou. McGinn a souligné les progrès de « Villa 2.0 » sous la direction d’Unai Emery, alors que le club des Midlands de l’Ouest cherche à préserver son parcours sans faute en Ligue des champions.

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Invaincu, Aston Villa met ses ambitions européennes à l’épreuve en Catalogne

Aston Villa se rend au Spotify Camp Nou mardi soir pour une affiche de la quatrième journée de la Ligue des champions face au FC Barcelone. L’équipe d’Unai Emery occupe la deuxième place du classement de la phase de ligue après trois victoires en trois matches, notamment contre Fenerbahce et Viking.

Villa aborde cette rencontre en pleine confiance après sa victoire 2-1 contre Manchester City en Premier League.

À l’inverse, l’équipe de Hansi Flick occupe la huitième place du classement européen après avoir perdu deux de ses trois derniers matches, toutes compétitions confondues.

McGinn s’apprête à réaliser un rêve d’enfance dans un stade historique

Avant la rencontre, le capitaine de Villa, John McGinn, a confié que jouer au Camp Nou réaliserait un rêve de toujours. « J’ai 32 ans, mais la trajectoire de ce club me permet de rêver comme lorsque j’avais neuf, dix ou onze ans et que je rêvais de jouer devant les plus grandes foules », a déclaré McGinn.

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« C’est un stade chargé d’histoire, mais ce que le club essaie de faire aujourd’hui, c’est de rendre cela normal… et de permettre à Aston Villa de rivaliser avec les meilleures équipes d’Angleterre et d’Europe. »

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« En tant que professionnels, nous ne profiterons de cette expérience que si nous prenons les trois points », a ajouté le milieu de terrain.

La priorité donnée au collectif porte la transformation de « Villa 2.0 »

McGinn a salué la rapide adaptation des recrues estivales au système tactique d’Emery, qualifiant l’effectif actuel de « Villa 2.0 ». « Elles comprennent que la structure que nous avons bâtie pendant les quatre années de présence de l’entraîneur donne aux joueurs les meilleures chances possibles », a expliqué McGinn.

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« Ce sont des joueurs de classe mondiale… Non seulement ils possèdent des qualités exceptionnelles, mais ce qui m’impressionne le plus chez eux, c’est leur humilité et leur volonté de travailler pour l’équipe. »

« Nos succès de ces quatre dernières années reposent sur le fait qu’aucun joueur n’est au-dessus des autres… Nous avons nous aussi des joueurs capables de faire mal à Barcelone », a-t-il affirmé.

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Les hommes d’Emery visent la qualification pour la phase à élimination directe

Villa entend accroître son avance de trois points sur Barcelone au classement de la Ligue des champions.

Le club des West Midlands compte s’appuyer sur sa solidité défensive, après n’avoir encaissé que cinq buts lors de ses cinq dernières sorties.

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Cette affiche aura lieu mardi soir à Barcelone.