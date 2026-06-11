Viktor Tsygankov, cible de l’Ajax, prend des mesures très claires pour quitter Gérone

Viktor Tsygankov souhaite quitter Gérone au plus vite. L’ailier ukrainien de 28 ans a fait part de sa demande par courrier au club catalan fraîchement relégué, selon les informations d’AS jeudi.

FUTURO NEXO Football Agency, son agence, a rédigé avec lui une lettre officielle demandant au club d’étudier toute proposition afin de faciliter son départ.

Sous contrat jusqu’en 2025, l’international ukrainien (67 sélections) refuse catégoriquement de jouer en Liga 2 et espère rejoindre cet été un club mieux adapté à son statut.

Selon le quotidien sportif, l’attaquant n’envisage pas de faire grève et ne réclame pas de résiliation unilatérale de son contrat. Il sollicite simplement une gestion souple de son départ, après plus de trois saisons au service du club.

Ces dernières semaines, son nom a été associé à l’Ajax, à Trabzonspor et à plusieurs clubs de LaLiga. Le gaucher apprécie l’Espagne.

L’entraîneur de l’Ajax, Míchel, pourrait toutefois jouer un rôle clé en le convainquant de rejoindre le Johan Cruijff ArenA.

Sous le maillot catalan, il totalise 119 matchs, 20 buts et 23 passes décisives ; Transfermarkt estime sa valeur à 15 millions d’euros.